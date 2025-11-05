МВнР: Български гражданин е тежко ранен в Косово, разследва се опит за убийство

Български гражданин, служител на Офиса на Европейския съюз в Косово, е бил тежко ранен при инцидент на 4 ноември в град Джакова, съобщават от българското външно министерство.

Посолството на Република България в Прищина поддържа постоянен контакт с компетентните органи на приемащата държава, които са образували досъдебно производство по подозрение за опит за убийство.

По последна информация от българското посолство в Прищина пострадалият е настанен в лечебно заведение в косовската столица, като състоянието му към момента е стабилно.

Българските дипломатически представители са в готовност да окажат необходимото съдействие и ще посетят нашия сънародник при първа възможност, съгласно препоръките на медицинския екип.

Според медиите в Косово мъжът е получил наранявания, причинени от остър предмет. Няма повече подробности какво точно се е случило.

Други местни медии твърдят, че пострадалият мъж е на 49 години и се твърди, че се ползва с дипломатически имунитет. Тази информация обаче не е официално потвърдена.











