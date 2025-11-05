МС пак предложи Деньо Денев за шеф на ДАНС, но вече на парламента

Правителството предлага на Народното събрание Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС.

Това е едно от решенията от днешното заседание на Министерския съвет.

Парламентът отне правото на президента да има решаващата дума при избора на председател на ДАНС с промени в Закона за Държавната агенция за национална сигурност.

Румен Радов наложи вето на промените, но на 23 октомври депутатите преодоляха ветото. При това положение избора на Деньо Денев в момента зависи от мнозинството в парламента.

Денев вече беше предложен от правителството за шеф на ДАНС, но президентът отказа да подпише назначението.

Деньо Денев беше зам.-председател на агенцията, а от юни е изпълняващ функциите председател на ДАНС, след като предишния председател на агенцията Пламен Тончев беше избран за ръководител на Комисията по досиетата.

Биография

Деньо Денев е роден през 1983 г. във Велико Търново. През 2005 г. завършва висше образование в Академията на МВР с образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността „Защита на националната сигурност”.

През 2015 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър” по право във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

През 2005 г. е назначен на държавна служба в Националната служба „Сигурност” (НСС).

През 2008 г. е преназначен в новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност”(ДАНС), където преминава през всички нива на служебната йерархия до длъжност началник на отдел в специализирана дирекция.

От април 2018 г. до назначаването му за заместник-председател на ДАНС изпълнява функциите на директор на Дирекция „Противодействие на корупцията“ в КПКОНПИ.