МС пак предложи Деньо Денев за шеф на ДАНС, но вече на парламента
Правителството предлага на Народното събрание Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС.
Това е едно от решенията от днешното заседание на Министерския съвет.
Парламентът отне правото на президента да има решаващата дума при избора на председател на ДАНС с промени в Закона за Държавната агенция за национална сигурност.
Румен Радов наложи вето на промените, но на 23 октомври депутатите преодоляха ветото. При това положение избора на Деньо Денев в момента зависи от мнозинството в парламента.
Денев вече беше предложен от правителството за шеф на ДАНС, но президентът отказа да подпише назначението.
Деньо Денев беше зам.-председател на агенцията, а от юни е изпълняващ функциите председател на ДАНС, след като предишния председател на агенцията Пламен Тончев беше избран за ръководител на Комисията по досиетата.
Биография
Деньо Денев е роден през 1983 г. във Велико Търново. През 2005 г. завършва висше образование в Академията на МВР с образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността „Защита на националната сигурност”.
През 2015 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър” по право във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
През 2005 г. е назначен на държавна служба в Националната служба „Сигурност” (НСС).
През 2008 г. е преназначен в новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност”(ДАНС), където преминава през всички нива на служебната йерархия до длъжност началник на отдел в специализирана дирекция.
От април 2018 г. до назначаването му за заместник-председател на ДАНС изпълнява функциите на директор на Дирекция „Противодействие на корупцията“ в КПКОНПИ.
