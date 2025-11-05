Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "Магнитски" остават в сила!

От Британско посолство в София отговориха на коментара на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че е преговарял с външния министър и с Дейвид Камерън за свалянето на санкциите по "Магнитски".



"Фокус" припомня, че от "Демократична България" заявиха преди дни, че бившият вицепремиер Мария Габриел е разговаряла с Великобритания за отпадането на санкциите по "Магнитски" на лидера на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.



Публикуваме позицията без редакторска намеса:



В отговор на скорошните изявления на г-н Бойко Борисов, председател на партия ГЕРБ и народен представител в българското Народно събрание, относно разговорите му с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън (2023–2024 г.) по въпроса за санкциите:



Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства. Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията.



Всички режими за санкции, въведени от Обединеното кралство имат конкретни цели, определени в съответното законодателство. Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция.



Санкциите остават в сила.