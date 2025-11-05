  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +11
Пловдив: +11 / +11
Варна: +11 / +11
Сандански: +13 / +13
Русе: +11 / +11
Добрич: +9 / +9
Видин: +12 / +12
Плевен: +10 / +10
Велико Търново: +9 / +9
Смолян: +5 / +5
Кюстендил: +10 / +10
Стара Загора: +9 / +9

Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "Магнитски" остават в сила!

  • Сподели в:
  • Viber
Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "Магнитски" остават в сила!
A A+ A++ A

От Британско посолство в София отговориха на коментара на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че е преговарял с външния министър и с Дейвид Камерън за свалянето на санкциите по "Магнитски".

"Фокус" припомня, че от "Демократична България" заявиха преди дни, че бившият вицепремиер Мария Габриел е разговаряла с Великобритания за отпадането на санкциите по "Магнитски" на лидера на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.

Публикуваме позицията без редакторска намеса:

В отговор на скорошните изявления на г-н Бойко Борисов, председател на партия ГЕРБ и народен представител в българското Народно събрание, относно разговорите му с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън (2023–2024 г.) по въпроса за санкциите:

Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства. Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията.

Всички режими за санкции, въведени от Обединеното кралство имат конкретни цели, определени в съответното законодателство. Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция.

Санкциите остават в сила.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?