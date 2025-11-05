Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект Богдана Панайотова

Кметът на София Васил Терзиев е поискал оставката на главния архитект на общината Богдана Панайотова.

От мотивите му става ясно, че този ход е свързан с проблеми и спънки от страна на главния архитект покрай изготвянето на новата структура на общината. Тя предвижда градоустройството и планирането, както и експертите, които отговарят за това, да преминат от главния архитект към нов зам.-кмет.

По неофициална информация на Медиапул Панайотова е била против намерението на кмета да изземе част от бройките за експерти от направлението "Архитектура и градоустройство", което тя ръководи, и да ги прехвърли към ново звено, подчинено на зам.-кмет по градоустройството. Главният архитект смятала, че отнемането на бройките ще попречи на работата ѝ. Освен това като цяло не одобрявала изземването на функциите по градоустройство от правомощията на главния архитект.

Още преди назначаването на Панайотова за титуляр Васил Терзиев отне от главния архитект правомощията по градоустройството. Макар обаче самите документи като изменения на подробни устройствени планове да се подписват от кмета те се подготвят от администрацията, подчинена на главния архитект. Самата Панайотова говори за подобни изменения като човек, който отговаря за тях.

Нов подход

"Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати. В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея", написа Васил Терзиев във Фейсбук.

Според кмета градоустройството трябва да бъде изведено на "следващо ниво", а това може да се направи от "заместник-кмет по градско планиране с визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции".

Терзиев добавя, че оставката на Панайотова е "трудна, но необходима стъпка, която предприемам след изчерпване на възможностите за диалог".

Реформа на администрацията

Той допълва, че скоро ще бъде представена обещаваната от началото на мандата нова структура на администрацията, с което и назначаването на зам.-кмет по градското планиране и осигуряването на съответната администрация за работата му ще стане възможно. След това ще се работи по задание за актуализацията на Общия устройствен план, преминаване към цялостно и ресурсно обезпечено планиране на територията, разширяване и прилагане на стандартите за градската среда, навременен и прозрачен контрол на строителството и мерки срещу презастрояването.

"За да се случат тези неща с темпото, което всички очакваме, ще предложа ново, много по-логично и ефективно разпределение в новата структура на Столична община, където градското планиране ще има важно място с ясно разграничени отговорности, силен заместник-кмет по направление и обединени технически звена, които работят в синхрон. Структура ще представим до края на настоящата седмица. В управлението понякога има моменти, когато трудните решения не са избор, а задължение. Градът не може да чака, докато ние се колебаем", пише Терзиев.

Назначена лично от кмета

Панайотова е титуляр на поста от април 2025 г., след като очаквано спечели конкурс за позицията. Процедурата и предизвестеният избор събраха доста критики от опозицията в общинския съвет, включително от тогавашните партньори на кмета от "Спаси София", както и от "Продължаваме промяната", които все още подкрепят Терзиев. Назначаването на Панайотова беше и катализаторът, който доведе до излизането на "Спаси София" от управляващата коалиция в столицата.

Преди да стане титулярен главен архитект Панайотова заемаше поста временно от лятото на 2024 г. до началото на 2025 г., след като беше назначена лично от Васил Терзиев. В това време Панайотова придвижи доста спорни проекти, но действията ѝ бяха неизменно защитавани от кмета. След избора ѝ за титуляр, той обяви, че е проверил Богдана Панайотова на полиграф и тя има пълното му доверие.

След като беше назначена за постоянно на поста Панайотова обеща мерки срещу презастрояването, започване на процедура за промяна на Общия устройствен план, както и програма за управление, която да е факт до май. Тагава програма все още няма. Няма информация да е започнала каквато и да е процедура за промяна на Общия устройствен план, който самата Панайотова посочи като основна причина за проблемите с презастрояването. Не са представени и конкретни законови текстове, за които от началото на годината Панайотова твърди, че трябва да бъдат приети, за да се сложи ред в застрояването на града.

През май Панайотова обяви, че прави и проверка на строежа на небостъргача "Златен век" в "Лозенец" и ще го даде на прокуратурата. Няма данни това да е направено. Към момента видимата ѝ работа се изчерпва с работни групи и съвети за подобряване на нормативната уредба, но реални резултати няма.

В последната седмица Панайотова влезе в задочен сблъсък с кмета на "Лозенец" Константин Павлов, който я обвини в политическа атака. Повод за това стана пост в социалните мрежи, публикуван от името на главния архитект, в който се казва, че след проверка е спрян незаконен строеж край река Драгалевска. Проектът е получил нужните разрешения от районната администрация на "Лозенец", а според главния архитект това е станало е в нарушение на закони и правила. Константин Павлов отрече всички обвинения.

Нов временен архитект

Ако Богдана Панайотова подаде оставка, кметът трябва да назначи временен главен архитект и да обяви нов конкурс за позицията.

Избраният за поста човек може да го заема не повече от 6 месеца. В това време или трябва да бъде избран титуляр, или да след 6 месеца да се назначи нов временен главен архитект. При всички случаи новият човек на поста трябва вече да работи в администрацията, въпреки че може и да е районен архитект.