Почина режисьорът Росен Елезов

Почина режисьорът Росен Елезов

БНТ
Режисьорът Росен Елезов почина на 72 години. Тъжната новина съобщиха от музикалното шоу на БНТ "Моят плейлист", в което той участва в началото на тази година.

Той е роден през 1953 г. в Благоевград. Завършва книгоиздаване и полиграфия в МГУП (Москва) през 1978 г., както и кинознание, и кино и телевизионна режисура в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ съответно през 1988 и 1990.

През 80-те години работи като експерт в Комитета за печата към Министерство на културата и в Центъра за издателски оригинали към „Българска книга“, както и като асистент-режисьор във филмова студия „Бояна“. От 1989 до 1992 г. е режисьор във Филмова студия „Екран“ и по-късно в БНТ, Нова телевизия, „София кабел“, „Агенция „Прима“, ББТ, BiT.

От 1994 г. до 2006 г. е преподавател по телевизионна и режисура на документален филм в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“.

Режисьор е на телевизионни програми, сред които „Наблюдател“, „неВалидно“, „Очевидец“, „2 и 200“, „За вас, потребители“, „Никъде другаде“, „Шах и Мат“, „Зад завесата“, „Вкусът на живота“, „Вяра и общество“, "До Европа и напред" и др.

Последният му филм е посветен на популярния певец Георги Минчев.


