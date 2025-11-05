  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +12
Пловдив: +10 / +12
Варна: +11 / +11
Сандански: +12 / +12
Русе: +11 / +11
Добрич: +9 / +10
Видин: +11 / +11
Плевен: +11 / +11
Велико Търново: +9 / +10
Смолян: +5 / +5
Кюстендил: +10 / +10
Стара Загора: +10 / +10

Путин нареди да се подготви предложение за изпитания на ядрено оръжие

  • Сподели в:
  • Viber
Путин нареди да се подготви предложение за изпитания на ядрено оръжие

Стопкадър
A A+ A++ A

Руският президент Путин нареди на министерствата на външните работи и на отбраната, на спецслужбите и другите агенции да подготвят предложение с възможност за изпитания на ядрено оръжие, предава ТАСС. "Ройтерс" добавя, че миналата седмица американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ биха могли да възобновят подобни изпитания.

Путин заяви, че Русия винаги е спазвала стриктно задълженията си по Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, но ако Съединените щати или която и да е ядрена сила изпробва подобно оръжие, тогава Русия също ще го направи.

#Владимир Путин #ядрено оръжие #ядрени изпитания

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?