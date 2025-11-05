Путин нареди да се подготви предложение за изпитания на ядрено оръжие

Руският президент Путин нареди на министерствата на външните работи и на отбраната, на спецслужбите и другите агенции да подготвят предложение с възможност за изпитания на ядрено оръжие, предава ТАСС. "Ройтерс" добавя, че миналата седмица американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ биха могли да възобновят подобни изпитания.

Путин заяви, че Русия винаги е спазвала стриктно задълженията си по Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, но ако Съединените щати или която и да е ядрена сила изпробва подобно оръжие, тогава Русия също ще го направи.