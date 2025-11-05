Смърт за 24 часа: Най-опасните инфекции на света

Въпреки напредъка в медицинските и научните изследвания, някои агресивни заболявания и инфекции все още могат да бъдат смъртоносни в рамките на един ден, ако не се лекуват, пише сайтът Stars Insider.

Някои от тях се причиняват от бактерии, които отделят силни токсини, докато други се развиват толкова бързо, че дори ранното лечение не винаги е достатъчно.

В различни части на света тези заболявания продължават да бъдат сериозно предизвикателство за общественото здраве.

В епохата на глобализацията рискът от бързо разпространение е още по-голям – само едно пътуване със самолет може да пренесе инфекцията на друг континент. Съвременните медици разчитат на ранна диагностика, бърз достъп до антибиотици и превантивни ваксини, за да ограничат последствията. Въпреки това, природата на някои патогени ги прави изключително опасни дори днес.

Менингококов менингит

Бактерията често се предава чрез слюнка и секрети и е смъртоносна в около 50% от случаите. Симптомите включват грипоподобни признаци, схванат врат и объркване.

Менингитът засяга менингите (тъканта, покриваща гръбначния мозък и главния мозък) и причинява подуване, което може да доведе до тежко мозъчно увреждане. Бебетата и малките деца са изключително податливи на болестта.

Сепсис

Това състояние представлява инфекция, която се е разпространила чрез кръвния поток и в други части на тялото. По-конкретно, сепсисът възниква, когато имунната система освобождава химикали за борба с инфекцията, които в крайна сметка причиняват възпаление в цялото тяло.

Тежкият сепсис предизвиква бърза органна недостатъчност и смърт. Често се среща в болници, където пациентите се възстановяват след процедура и са по-податливи на инфекции.

Бубонна чума

Известна още като Черната смърт, чумата се причинява от бактерията Yersinia pestis. През средата на XIV в. тя унищожава около половината от населението на Европа. Болестта заразява малки животни, като плъхове, и след това се предава на хора чрез бълхи или други насекоми.

Симптомите включват треска, студени тръпки, повръщане и мускулни болки. Болестта също причинява подуване на лимфните възли и гангрена, което в крайна сметка води до септичен шок и смърт.

Холера

Това чревно заболяване може да убие в рамките на няколко часа, ако не бъде лекувано. Предава се чрез замърсена вода или храна. Заразените с холера често страдат от силна диария, повръщане и обезводняване, които могат да доведат до смърт.

Денга

Тази смъртоносна болест се предава чрез комари в тропическите региони на света. Симптомите включват обрив, треска, главоболие, кървене от носа и венците, а също и болки в костите. Болестта може бързо да стане фатална в случаи, когато човек развие хеморагична треска, увреждане на органите, тежко кървене и/или обезводняване.



Ебола

Ебола причинява тежко кървене във вътрешните органи и телесните отвори. Симптомите включват повръщане, диария, треска, умора и силно главоболие. Огнища на заболяването са регистрирани в много африкански страни. Смъртността при Ебола варира от 50 до 90% и заразените могат да умрат в рамките на няколко часа след появата на симптомите.



MRSA

Бактерията, метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (MRSA), причинява инфекции в различни части на тялото. Тя е смъртоносна, когато инфекциите доведат до сепсис или септичен шок. В зависимост от мястото на заразяване, може да причини кожни инфекции, включително циреи и рани, освен по-сериозни инфекции, включващи кръвта и белите дробове.

MRSA се разпространява чрез директен контакт с инфекцията и може да се предава между животни и хора. Често се заразяват хора със слаба имунна система, например в болници и домове за възрастни.

Некротизиращ фасциит

Инфекция на дълбоките слоеве на кожата и подкожните тъкани, известна още като „болестта ядяща плът“. Най-често причинена от стрептокок от група А, наричан още „ядящата плът бактерия“, който навлиза в тялото през рани и отворени участъци на кожата.

Ако не се лекува незабавно, се развива бързо и агресивно, причинявайки смърт за кратко време. Лечението варира от антибиотици до операция и дори ампутация на засегнатите крайници.

Ентеровирус D68

Този вирус се предава чрез слюнка, кашлица и кихане и предизвиква леко респираторно заболяване. Симптомите включват треска, мускулни болки, кашлица и течащ нос. Може да бъде смъртоносен при случаи с тежка дихателна недостатъчност и сериозно респираторно заболяване.



