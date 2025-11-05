Депутатите отхвърлиха държавата да придобие „Лукойл-България“

Парламентът отхвърли проекторешението на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) българската държава да придобие „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД с 42 гласа „за“, 80 „против“ и 70 „въздържал се“.

Проектът за решение е внесен от Радостин Василев (МЕЧ) и група народни представители на 28 януари т. г. С него се предлагаше Народното събрание да задължи Министерския съвет да изготви и предложи за гласуване в парламента проект за инвестиционен разход за придобиване на двете дружества от българската държава, както и да започне преговори със собствениците на двете дружества с тази цел.

Национализирането на двете дружества подкрепиха от „Възраждане“ и МЕЧ, както и един депутат от ГЕРБ-СДС. Против бяха от ГЕРБ-СДС и "Алианс за права и свободи", както шестима от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), двама от "БСП-Обединена левица" и двама от "Величие". От "ДПС-Ново начало" и "Има такъв народ" се въздържаха, също и един депутат от ГЕРБ-СДС, 17 от ПП-ДБ, 13 от БСП и един нечленуващ в група.

По време на дебата Йордан Тодоров ("Възраждане") каза, че утре управляващите ще вкарат извънредна точка в дневния ред, свързана с назначаването на особен управител в "Лукойл". Вариантът с особен управител е временно решение, което в никакъв случай не решава проблемите, коментира той. Тук беше възможността за нашата държава, ако се управляваше от истински държавници, тези активи да бъдат купени, посочи Тодоров.

Ако държавата е лош стопанин, защо трябва да бъде излъчен особен управител на рафинерията, попита колега му Никола Димитров.

Христо Расташки (МЕЧ) посочи, че страни като Унгария имат собствена рафинерия и много добре знаят какво се случва. Той коментира, че ако бяхме я придобили, тогава щяхме да имаме дерогация от САЩ за рафинерията в Бургас.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев се съгласи, че ако бяхме в преговори за одържавяване на рафинерията, щяхме да получим дерогация. С особения управител няма да получим дерогация, смята той. Василев коментира, че само МЕЧ и "Възраждане" са взели отношение по проекторешението, а половината от депутатите в залата ги няма.

Миналата седмица Народното събрание забрани временно износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз (ЕС) на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Мярката беше мотивирана от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции от САЩ срещу руската компания "Лукойл“.

