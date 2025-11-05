ЕК удържа 215 млн. евро от второто плащане по ПВУ за България
Европейската комисия реши да удържи 215 милиона евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на България, съобщиха за БНР от Комисията.
Страната ни ще получи 439 милиона евро.
Удържането на част от плащането е във връзка с неизпълнение на ключовия етап за реформиране на Антикорупционната комисия, поясниха от Комисията.
България разполага с шест месеца, за да изпълни ключовия етап. Комисията ще продължи да поддържа активен диалог с властите в София за осигуряване на необходимата подкрепа.
