ЕК удържа 215 млн. евро от второто плащане по ПВУ за България

ЕК
Европейската комисия реши да удържи 215 милиона евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на България, съобщиха за БНР от Комисията.

Страната ни ще получи 439 милиона евро.

Удържането на част от плащането е във връзка с неизпълнение на ключовия етап за реформиране на Антикорупционната комисия, поясниха от Комисията.

България разполага с шест месеца, за да изпълни ключовия етап. Комисията ще продължи да поддържа активен диалог с властите в София за осигуряване на необходимата подкрепа.

