  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +12
Пловдив: +10 / +12
Варна: +11 / +11
Сандански: +12 / +12
Русе: +11 / +11
Добрич: +9 / +10
Видин: +11 / +11
Плевен: +11 / +11
Велико Търново: +9 / +10
Смолян: +5 / +5
Кюстендил: +10 / +10
Стара Загора: +10 / +10

Служител на ДФЗ е задържан с подкуп от 1000 лева

  • Сподели в:
  • Viber
Служител на ДФЗ е задържан с подкуп от 1000 лева

pixabay
A A+ A++ A

Служител от Държавен фонд "Земеделие" е задържан в момент на получаване на подкуп. Това стана ясно на пресконференция, на която бяха представени подробности за проведената специализирана полицейска акция. Сигналът е подаден от земеделски производител от района на община Костинброд.

На 4 ноември 2025 г. е проведена специализирана полицейска акция под ръководството на Окръжна прокуратура - София и Областна дирекция на МВР - София, при която е установен и задържан в момент на получаване на подкуп служител на Държавен фонд "Земеделие". Задържаният е младши експерт в институцията. Назначен е на длъжност от 2017 година.

Според подадения в края на октомври сигнал, служителят е поискал от земеделски производител от района на община Костинброд материална облага - парична сума в размер на 1000 лева. Целта на подкупа е била предстоящата проверка да премине "безпроблемно".

След сигнала са предприети редица действия по разследването, включително оперативни и издирвателни мероприятия, които са продължили около седмица. В резултат, на 4 ноември около 17:00 часа, служители от сектор "Икономическа полиция" са пристъпили към задържането на лицето в момент на получаване на парите. Установено е, че задържаният е използвал и служебен автомобил на Държавен фонд "Земеделие".

Към момента тече процедура по привличането му като обвиняем за престъпление. Предвиденото наказание е до 6 години лишаване от свобода и глоба от 5 000 до 10 000 лева. Предстои гледане на мярката му за неотклонение.

#ДФЗ #корупция #подкуп

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?