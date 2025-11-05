Бивш еврокомисар е обвинен в пране на пари през лотарийни билети

Бившият белгийски еврокомисар Дидие Рейндерс е обвинен в пране на пари, съобщават водещите медии в Белгия, цитирани от БТА. Прокуратурата и адвокатите на Рейндерс не са пожелали да коментират, но не са отрекли съобщенията.

Според няколко издания Рейндерс е бил разпитан от съдия и обвинен. Отбелязва се, че обвиняемият е получил достъп до материалите по делото. Разследването е свързано със съмнения за пране на около един милион евро. Досега се водеха две отделни проверки - от прокуратурата и от Белгийската централна банка, заради съмненията, че банката, в която Рейндерс е вложител, в продължение на години не е предприела необходимите действия.

Първите съобщения за разследването се появиха през декември миналата година, като впоследствие бе уточнено, че Рейндерс е обяснил действията си с пристрастеност към хазарта. Според събраните данни той е купувал лотарийни билети и прехвърлял средствата между различни сметки, така че сумите по печалбите да се превръщат в спестявания. Разследващите изясняват произхода на 200 000 евро, похарчени за покупката на билетите в последните пет години, както и на 800 000 евро, внасяни в банкова сметка в продължение на 15 години.

Рейндерс беше еврокомисар по правосъдието до средата на миналата година, а преди това от 1999 г. бе последователно и без прекъсване вицепремиер, министър на финансите, на външните работи и на отбраната на Белгия.

Преди няколко месеца белгийските медии обявиха и, че бившият белгийски еврокомисар Дидие Рейндерс е заподозрян и, че е поддържал връзки с руския олигарх Олег Дерипаска, санкциониран от ЕС.

Журналистическо разследване е установило, че Дерипаска е поддържал до 2018 г. в Белгия организации с идеална цел, които са управлявали музей в предградие на Брюксел. От тази организация са били преведени 878 хиляди евро към друга местна структура, работила в интерес на крайната десница и разпространявала руска дезинформация и пропаганда срещу хората от ЛГБТ+ общността. Сътрудник на Рейндерс междувременно е бил назначен за управител на музея.

През 2014 г. белгийските служби за борба с прането на пари са предприели разследване по този случай. Проверката е била прекратена по-късно, като по това време Рейндерс е бил министър на външните работи и международната търговия.