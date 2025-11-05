И БСК скочи срещу Бюджет 2026 в остра позиця

От Българската стопанска камара отхвърлят минимална заплата от 620 евро, увеличение на осигурителната вноска за пенсия и на тавана на осигурителния доход на 4600 лева.

Аргументите - не е ясно кога ще се изчерпи ефекта от увеличението на осигурителната вноска и доколко адекватен ще бъде размера на пенсиите и останалите обезщетения в дългосрочен план.

Предложението, казва бизнеса, се прави в много кратък срок преди прилагането му, без предвидимост и не съответства на разчетите в средносрочната бюджетна прогноза, представена само преди няколко месеца.

Работодателите реагират и срещу проектобюджета на Здравната каса, парите да са предимно за болнична помощ и с превес за 20 болници и категорично са против предложението в бюджета на НЗОК да се включват целеви средства от държавния бюджет за увеличение заплатите на персонала в лечебните заведения.

В позицията се възразява и срещу увеличението на заплатите в администрацията.

От Стопанската камара се противопоставят и на предложението използваният софтуер за управление на продажбите задължително да е в регистъра на НАП.