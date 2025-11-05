Баща изкачи 12 пъти Карандила за лечението на сина си

Рекорд по най-много изкачвания на Хайдушката пътека в Сливенския балкан постави Милен Шидеров от Сливен. За 24 часа той направи 12 качвания и слизания по стръмната и камениста пътека, съобщи БНР. Така той подобри предишното постижение на Васил Гюзелов за най-много изкачвания и слизания по Хайдушката пътека за 24 часа, което беше 11 пъти.

Преодоляването на планинската пътека бе с благородна кауза – Шидеров събира финансови средства за прегледи и диагностика на 9-годишния си син Габриел в Турция за установяване на заболяването му. Детето в България е диагностицирано с кортикална дисплазия, комплексна. Освен това момчето страда от аутизъм и епилепсия, които изискват спешно лечение и специализирана терапия.

Хайдушката пътека е дълга около 3.5 километра с положителна денивилация от 660 метра, което означава, че за 24 часа Милен е изминал почти 84 километра и е изкачил близо 8000 метра. Това е близо 90 процента от височината на връх Еверест.

През цялото време до рекордьора имаше негови приятели, които го подкрепяха в това му начинание. При всяко слизане Милен беше подкрепян от щаб, отново изграден от приятели, които му правеха масажи на краката, мереха пулса му, приготвяха му подкрепящи напитки, леки закуски и плодове.

Посрещнат от сина си Габриел

След 84 километра спускане и изкачване дойде моментът за финала. Рекордьорът беше посрещнат с аплодисменти от роднини, приятели и разбира се синът му Габриел, заради когото той реши да се пребори с планината.

"Надеждата остава вечна. Бог пред мене, аз след него", сподели изтощеният, но вдъхновен баща, според bTV Новините.

Милен Шидеров сподели, че следващата година може да подобри рекорда си, но най-вече се надява да се подобри състоянието на сина му. Семейството има време до края на месеца, за да събере необходимите средства и да замине за провеждане на ядрено-магнитен резонанс и терапия в Турция, които могат да се окажат решаващи за живота на момчето.