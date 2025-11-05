Коя е популярната храна, до която Тръмп отказва да се докосне

Наскоро американският сайт Mashed публикува любопитен текст за хранителните навици на Доналд Тръмп, който отдавна е известен с взискателния си вкус.

Тръмп е запален почитател на бързото хранене, а диетата му се върти основно около известни вериги ресторанти, предлагащи бургери и пържено пиле. Тя включва също и добре изпечени пържоли, които често гарнира с кетчуп.

Но има едно нещо, което той категорично отказва да опита и това е сурова риба.

Според книгата "Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump" от 1993 г., по време на посещението си в Токио през 1990 г. бъдещият президент заявил с нецензурни думи, че няма да яде сурова риба. Вместо това, по време на престоя си се хранел с любимите си бургери от същите онези вериги за бързо хранене.

Посещения в Япония без суши в менюто

През следващите десетилетия Тръмп осъществил няколко официални държавни визити в Япония като президент на Съединените щати. По време на тях той и покойният японски премиер Шиндзо Абе похапвали американски бургери от говеждо с кетчуп и горчица, пържоли и купи със сладолед, както и богата вечеря с говеждо, печено пиле, салати и печени картофи.

Като се има предвид, че Япония е островна държава, чиято кухня е силно повлияна от морските дарове - често сервирани сурови в ястия като суши и сашими - е любопитно, че при Тръмп такива специалитети така и не се появили на масата. Японските домакини очевидно били добре запознати с дългогодишната му неприязън към суровата риба, пише dir.bg.

Тръмп не е сам в неприязънта си към суровата риба

Оказва се, че Доналд Тръмп не е единственият в семейството, който избягва сурова риба — същото важи и за съпругата му Мелания Тръмп. В мемоарите си "Melania" първата дама споделя, че изобщо не консумира сурова риба. Всъщност, преди официалната вечеря по време на държавното им посещение в Япония през 2019 г., тя уведомила екипа си, че няма да яде суши. Вместо това семейство Тръмп се насладило на шестстепенно меню с европейски специалитети.

Суровата риба не е единственото табу в менюто му

Суровата риба не е единствената храна, към която Тръмп проявява неприязън. Той не е голям почитател и на зеленчуците, като рядко похапва нещо повече от обикновена гарнитура със салата. Бившият му лекар в Белия дом Рони Джаксън обаче споделя пред The New York Times, че е имало опити това да се промени.

"Постепенно правехме сладоледа по-труднодостъпен и слагахме карфиол в картофеното пюре," разказва той.

Без алкохол и почти без кафе

В Белия дом няма как да видите Тръмп да се отпуска на вечерен коктейл. Той избягва алкохола и дори твърди, че не пие кафе. Все пак по време на благотворително събитие в Маями си поръчал кубинско кафе в известния Versailles Restaurant и изглежда, че е отпил глътка. Информацията дали от време на време пие кафе остава противоречива, но едно е напълно ясно - суровата риба остава напълно изключена от менюто на Доналд Тръмп.