"Спаси София": Софиянци плащат милиони годишно за комисионни на мобилните оператори за SMS-и за зоните
Софиянци плащат милиони годишно за комисионни на мобилните оператори за SMS-и за зоните, изчисляват от "Спаси София".
"14% от всеки SMS за паркиране – 28 ст. за Синя зона и 14 ст. за Зелена зона. При новите зони за паркиране сумата, която ще се плаща на операторите ще набъбне до 10 млн. лв. годишно. Това са 10 чисто нови автобуса всяка година", смятат още от "Спаси София".
"Сключените от ЦГМ договори противоречат на решения на СОС и са икономически необосновани – услугата е евтина, печалбата за операторите е огромна. Предлагаме спешно предоговаряне на условията и разумна печалба за операторите", пишат във Фейсбук.
