Проектобюджетът за 2026 г. - отново на дневен ред в парламента ОБЗОР

Проектобюджетът за 2026 г. отново беше на дневен ред в парламента. Без Тристранен съвет процедурата блокира. Едва след обсъждане на правителството, работодателите и синдикатите проектът на бюджет може да се придвижи напред - първо към обсъждане и гласуване в Министерския съвет, а след това план-сметката трябва да стигне до Народното събрание. Там започва големият дебат първо в комисии, после в зала, като често има десетки предложения за промени между първото и второто чете на закона. В очакване на всичко това, коментарите в кулоарите на НС не спират.

Денят в парламента започна с нови критики от опозицията.

„Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова Слаб ляв 2-. Искаме веднага бюджетът да бъде върнат. Ще предоставим нашите 30 мерки”, коментира Ивайло Мирчев от „Продължаваме Промяната-Демократична България”.

Бойко Борисов: Бюджет 2026 е коалиционен, а не само на ГЕРБ

„Самият бюджет е греховно заченат. Той е катастрофален, защото предвижда задлъжняване с още 21 млрд лева”, добави лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Лидерът на ГЕРБ отговори - това е възможната план-сметка на коалицията. „Бюджет 2026 е коалиционен. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г.”, подчерта в кулоарите на парламента Бойко Борисов. „Аз винаги съм казвал, че по начина, по който Асен Василев управлява финансите на държавата, дълговата спирала, в която влизаме, ще води точно до това, което се прави в момента”, добави той.

В кулоарите отново беше повдигната и темата около санкциите по „Магнитски”, след като миналата седмица от ПП-ДБ обявиха, че имат информация за преговори, водени от Мария Габриел с Великобритания.

„Не знам Мария Габриел дали е преговаряла, но аз лично съм преговарял с външния министър с Дейвид Камерън. Говоря за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции. Говорил съм и за Манолев включително. По тези теми сме говорили многократно в моя кабинет с Кирил Петков, Асен Василев, особено с Христо Иванов - по санкциите, как да паднат на Делян Пеевски. Те съдействаха на максимум”, разкри Борисов.

„Това е абсолютна лъжа! Предложих едно решение на Министерски съвет, с което санкциите всъщност бяха разширени в България”, каза в отговор председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев.

Лидерът на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски не коментира тези тема, а отново повдигна въпроса за изборите в Пазарджик - с нови снимки, за които твърди, че са свързани с Бойко Рашков. „Този навес къде се каза, че е от сатрапа Рашков? На кръстовище в Пазарджик. Ето го къде е навесът – в Хасково, улица „Стара планина”. Лъжливият сатрап Рашков отново излъга. Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите хора, както са ги тормозили по времето на комунизма и по неговото министерстване като вътрешен министър на другия сатрап с шкодата”, закани се Пеевски.