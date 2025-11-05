Брюксел въвежда директен данък върху цигарите в целия ЕС

Европейската комисия обяви през юли тази година нова данъчна система за тютюневи продукти, която предизвиква остри дискусии в Европа. Механизмът, наречен TEDOR (Tobacco Excise Duty Own Resource), предвижда униформен данък от 15% върху всички тютюневи изделия в Европейския съюз, като приходите ще се събират директно в бюджета на ЕС.

Системата се очаква да генерира около 11.2 милиарда евро годишно, според официалните данни на Европейската комисия. Това е първият опит на Брюксел да събира данъци директно от гражданите, без да минава през националните парламенти на държавите членки.

Едновременно с TEDOR, Комисията предложи и ревизия на Директивата за акцизите върху тютюна. Новите минимални ставки предвиждат увеличение от 139% за цигарите и 258% за тютюна за пушене. За първи път в обхвата на директивата се включват и електронни цигари, никотинови пликчета и нагреваеми тютюневи изделия.

Според официалния сайт на Европейската комисия, целта е хармонизация на данъчните правила в ЕС и намаляване на употребата на тютюн до под 5% от населението до 2040 година. В момента средното равнище на пушачи в ЕС е около 24%.

Критична гледна точка

Немският анализатор Тобиас Тойшер публикува остра критика към предложението в изданието The European Conservative. Според него TEDOR представлява "нов здравен деспотизъм", при който ЕС използва екологични аргументи, за да постигне фискална независимост от държавите членки.



"Пушачът ще плаща не за прошка от грях, а за право на гражданство", пише Тойшер в анализа си. Той твърди, че планът цели не толкова намаляване на употребата на тютюн, колкото изграждане на нов източник на приходи за Брюксел.

Шведският модел

Швеция оспорва подхода на Европейската комисия, като цитира собствения си успех. Благодарение на snus – прахообразен тютюнев продукт, само 5% от шведите пушат, а смъртността от тютюн е с 44% по-ниска от средното за ЕС, според данни от Euronews.

Шведски евродепутати искат изключение за snus по културни и здравни причини, но отговорът на еврокомисаря Пьотр Серафин е категоричен – няма да има изключения.

Конференция на СЗО в Женева

От 17 до 22 ноември в Женева ще се проведе единадесетата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна. Позицията на ЕС за конференцията, според The European Conservative, включва предложения за глобална забрана на производството и потреблението на тютюневи изделия на екологични основания.

Политически препятствия

Предложенията на Комисията срещат съпротива от няколко държави членки. Италия, Гърция, Португалия и Румъния изразиха опасения относно икономическото въздействие върху производителите на тютюн и рискът от увеличение на черния пазар.

Според EU Reporter, приблизително 26 000 специализирани производители на тютюн са активни в 12 държави членки на ЕС, като най-големи производители са Италия, Испания, Гърция и Полша.



Шведският финансов министър Елизабет Свантесон нарече предложението за TEDOR "напълно неприемливо", като подчерта, че приходите от тютюневи акциз трябва да остават в националните бюджети.

Какво означава за България

В България акцизите върху тютюневи изделия генерират около 1.8 милиарда лева годишно. При въвеждането на TEDOR система, 15% от тези приходи – около 270 милиона лева, биха отишли директно в бюджета на ЕС.

Министерството на финансите вече предложи нов акцизен календар за периода 2025-2028 с поетапно увеличение на ставките. Очаква се кутия цигари да достигне до 16 лева в следващите години.

Необходимо е единодушие

За да влезе в сила, данъчната реформа изисква единодушно одобрение от всички 27 държави членки на ЕС. Европейската комисия се надява да постигне съгласие до 2028 година, когато трябва да влязат в сила новите правила.

Според данни от Tobacco Reporter, илегалната търговия с тютюн струва на ЕС около 13 милиарда евро годишно в загубени данъчни приходи. Комисията твърди, че хармонизираните данъци ще помогнат за борба с черния пазар.

Позицията на различните държави членки ще стане ясна след конференцията в Женева по-късно този месец.