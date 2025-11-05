Евростат: България води в ЕС по годишен ръст на цените

Производствените цени в България показват парадоксално развитие, нареждайки страната едновременно на първо място в Европейския съюз по месечен спад и на първо място по годишен ръст. Това показват последните данни на европейската статистическа служба "Евростат", публикувани днес, и данните на Националния статистически институт (НСИ).

През септември 2025 г. цените на производител в целия ЕС отбелязват лек спад от 0.1% спрямо август.

На фона на общоевропейската тенденция, България регистрира най-рязкото понижение на цените на производител на месечна база. Според данните на "Евростат", спадът у нас е 0.7%, като България дели първото място по този показател единствено с Финландия (също -0.7%).

Най-силно месечно повишение на цените пък е отчетено в Румъния (+1.2%) и Естония (+0.7%).

Най-висок годишен ръст

Въпреки сериозния месечен спад, България остава държавата с най-висока производствена инфлация на годишна база в целия ЕС.

Данните на НСИ за септември показват, че спрямо същия месец на 2024 г. цените на производител у нас са се повишили с 8.4%. Това се случва на фона на почти нулева промяна за целия ЕС, където годишното повишение е едва 0.1%.

Тенденцията България да води класацията по годишен ръст е трайна, като данните на "Евростат" за август показваха годишен ръст от 9.1%, а за юли той беше дори 10.7%.