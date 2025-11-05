Корнелия Нинова: Управляващите ни готвят тесла до 2028 година

Лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова отправи остра критика към тригодишната бюджетна рамка на правителството за периода 2026-2028 година. Според нейната позиция, публикувана от БТА, всяка следваща година до 2028-ма ще бъде "по-лоша от предишната", ако настоящото управление изкара пълния си мандат.

"Никой не обръща внимание на един изключително важен факт. Бюджетът за 2026 г. трябва да се гледа заедно с тригодишната рамка към него. Така се вижда какво ни чака в перспектива. Ето каква тесла са ни подготвили управляващите до 2028 г.", заявява Корнелия Нинова, цитирана от БТА.

В позицията си Нинова очертава конкретни негативни според нея параметри в дългосрочен план. Тя посочва, че държавният дълг ще расте всяка година, като прогнозира той да достигне 37,6 милиарда евро през 2026 година, 43,5 милиарда евро през 2027 година и "колосалните 49 милиарда евро" през 2028 година.

Освен това, лидерът на "Непокорна България" акцентира върху повишаването на тежестта за работещите.

"Осигуровките ще нарастват с 2 процентни пункта през 2026 и продължават с 1 пункт през 2028 г.", твърди Нинова. Тя допълва, че максималният осигурителен доход също ще се увеличава всяка година: 2352 евро през 2026, 2505 евро през 2027 година и 2659 евро през 2028 година.

Замразени социални плащания

Корнелия Нинова критикува и социалната политика, заложена в рамката, като посочва, че ключови плащания остават без промяна.

"Обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. от 460 евро остава замразено до 2028 г. Всички други социални плащания остават замразени до 2028 г.", се казва в позицията.

Според Нинова, управлението на "ГЕРБ-СДС, БСП ОЛ, ИТН и ДПС Ново начало" ще товари работещите хора и бизнеса, докато икономиката "ще буксува", а младите семейства няма да получат подкрепа.

"Ако обобщим: колкото по-дълго са на власт... толкова повече ще ни заробват с дългове. Всяка следваща година върху работещите хора ще се стоварва все по-голяма осигурителна тежест... Това правителство не дава никаква перспектива за развитие на България. То е вредно и колкото по-дълго остава, толкова по-зле за народ и държава", заключава Корнелия Нинова.