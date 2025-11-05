  • Instagram
Крисия Тодорова и Никола Цолов са новата звездна двойка у нас

Крисия Тодорова и Никола Цолов са новата звездна двойка у нас
Крисия Тодорова и Никола Цолов са новата звездна двойка у нас.

Двамата млади таланти споделиха серия от романтични снимки в социалните мрежи, с които обявиха връзката си пред своите последователи.

На публикуваните кадри Крисия и Никола изглеждат щастливи и естествени – усмивки, нежни погледи и прегръдки, заснети на различни живописни места. Снимките бързо предизвикаха вълна от реакции и коментари от фенове, които ги засипаха с поздравления и пожелания за любов и успех.

Младата певица, която от години е сред любимките на българската публика, и състезателят по картинг, известен като „Българският лъв в моторните спортове", изглеждат напълно влюбени и хармонични заедно.

Двамата все още не са споделили подробности за началото на връзката си, но снимките говорят повече от думи – новата звездна двойка е тук и феновете им не могат да бъдат по-щастливи.

