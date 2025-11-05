Суперлуна в Телец: Нощта, в която желанията стават видими

Дата: 5 ноември 2025 г.

Това пълнолуние е също суперлуна — значи Луната е близо до перигея (най-близката точка до Земята в орбитата ì), и тя изглежда по-голяма и ярка от обичайното.

Това като е в Телец — земен, стабилен, материален знак, с фокус върху ценностите, комфорта, ресурсите — това пълнолуние носи в себе си си теми, свързани с това каква сигурност търсим, какво ценим, какво притежаваме или искаме да притежаваме.

Суперлуната усилва енергията — както позитивната, така и предизвикателната. Това не е просто романтичен момент за наблюдение на нощното небе, а и „астрологично събитие“, което може да засили емоциите, интензитета и възможността да видите ясни някои неща, които сме пренебрегвали.

Какво да очакваме

Преди да влезем в зодиите — ето няколко ключови идеи, които се повтарят в астрологичните прогнози:

Повече емоционална яснота: пълнолуние е моментът на „завършване“, разкриване, завършване на нещо или осъзнаване на това, което сме държали всичко.

Темите на Телец: стойности, сигурност, материален комфорт, физическо благополучие, ресурси (пари, имущество), удоволствия от мрежата (храна, природа, дом).

Възможно е да се появят напрежения: старите модели, застраховки или привързаности, които не служат повече, може да излязат на повърхността.

Това е подходящ момент за освобождаване — не само на вашето ниво, но и във връзка с това, което притежавате, или начините по които разходвате енергия, време или пари.

От друга страна — възможност за утвърждаване на нещо устойчиво: да инвестираме в сигурен и начин, или в неща, които имаме нужда да поддържаме в живота си.

Обърни внимание на здравето и тялото: Телецът управлява материалното / физическото тяло. Грижата за тялото и усещането за комфорт (сън, храна, природа) може да е важно.

Възможно е безсъние или по-чувствителен емоционален фон — пълнолуние често влияе върху съня, настроенията, усещането за вътрешен натиск.

Какво може да означава това за всяка зодия

Ето кратки насоки какво може да усеща всички зодии по време на това пълнолуние / суперлуна. Разбира се — зависи и от личната им карта, но ето общи тенденции:

Зодия Как може да усети / какво да направи Овен Може да почувства вътрешен натиск по теми на финансите, стойността. Времето е да „преброиш“ ресурсите си — къде харчиш енергия, кои разходи или инвестиции ти дават реална стойност и кои са необходими, но могат да бъдат преразгледани. Телец Ти си в центъра на това пълнолуние — може да усетиш пробуждане на нещо важно, променено в отношението към собствените желания или начина, по който живееш комфортно. Може да има момент на освобождаване — стар модел, привързаност, или нещо, което „работи“, но вече не ти служи. Близнаци Връзки с партньори или близки могат да излязат на преден план — може да е момент на разговори, за осъзнаване на това, което не се балансира. Да се ​​видиш повече навътре и да видиш къде стоиш по отношение на сигурността на връзките. Рак Домът, безопасността и усещането за вътрешен мир стават важни. Може да размишляваш върху това, което те подкрепя, какво ти дава стабилност и къде усещаш дискомфорт. Лъв За теб като лична ценност, самочувствие, може да се познае или начина, по който те виждат другите — може да се засили. Вътрешно може да усещаш нужда от повече баланс между това, което даваш и което получаваш. Дева Рутината, здравето, ежедневието, навиците могат да бъдат подложени на преоценка. Може да пожелаеш да направиш промени към по-укрепваща и стабилна основа. Везни Връзките и партньорствата могат да се окажат във фокуса — какво очакваш, какво даваш, какво ти дава сигурност. Може да изясниш някои чувства или да направиш избор, който ще носи по-голям баланс и комфорт. Скорпион Отношенията между вашето вашето „аз“ и външните желания могат да се окажат напрегнати. Може да е време да пуснеш нещо, което задържаш по инерция, и да започнеш промяна, дори ако е трудно. Стрелец Професионалните теми, репутацията, начинът, по който се представяш пред света, могат да бъдат подложени на вътрешна проверка. Какво от твоите цели служи за това, което наистина цениш? Козирог Материалните ресурси, дългосрочните планове и вашият план за сигурност — може да са в центъра. Време е да прегледаш финансовите или практични аспекти на живота си и да подредиш приоритетите. Водолей Възможно е да усещаш, че искаш да освободиш нещо от миналото, особено във връзка с дома или семейството, или начина, по който функционира ежедневието ти. Може да търсите повече автономия и в това време запазване на сигурността. Риби Вътрешните нужди, духовните търсения и чувството, което ти принадлежиш, могат да получат по-ясен глас. Възможно е да разбереш, че някои стари застраховки или модели блокират това, което искаш да надградиш като комфорт и усещане за „дома“ вътре в себе си.

Съветвайте как да използвате тази енергия днес

Посвети момент на саморазмисъл: какви въпроси около стойността, финансите, ресурсите ви тегнат?

Направи ритуал (може да е кратък) за освобождаване на това, което вече не ти служи — може да напишеш, визуализираш или говориш.

Грижи се за тялото си: добра храна, спокойствие, разходка сред природата или друго, което ти носи усещане за стабилност и покой.

Бъди внимателен с решения, които имат дългосрочен ефект (финансови, житейски) — може енергията да подтиква, но е важно да прецениш добре.

Възползвай се от момента, за да стартираш или утвърдиш навик, проект или план, който искаш да бъде устойчив.