Василев: Бюджетът е толкова скандален, че все още се чудя дали това е повече наглост или повече некомпетнтност
Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев с коментар пред журналисти по актуални теми.

"Управляващите искаха, но нямаха желание и гласуваха "въздържал се" и "против" това майките втората година да получават 100% от средствата. Това е един от редките случаи, когато това е добре и за бюджета, тъй като работейки те внасят повече осигуровки, отколкото се изплащат, добре е за самите семейства, тъй като те получават 100% от майчинските, добре е и за работодателите", обясни Василев.

"Въпреки че ГЕРБ заявиха, че това било тяхно предложение от 2016, а БСП казаха, че те за това се борели цял живот - едните гласуваха "против", а другите се "въздържаха".

По думите му това показва, че управляващите не мислят за българските граждани. "Бюджетът е толкова скандален, че ще направим отделма пресконференция за него, аз все още се чудя дали това е повече наглост или повече некомпетнтност", каза той.

Василев определи като "абсолютна лъжа", че са преговаряли да отпаднат санкциите по "Магнитски".

#Асен Василев

