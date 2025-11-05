  • Instagram
Депутатите казаха „не“ на по-високото обезщетение за майките

Депутатите казаха „не“ на по-високото обезщетение за майките
Парламентът отхвърли предложението на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за промени в Кодекса на труда, с които обезщетението за неизползван отпуск по бременност и раждане щеше да се увеличи от 50% на 100%.

Решението бе взето с 85 гласа „за“, 21 „против“ и 93 „въздържали се“.

Предложението подкрепиха ПП-ДБ, „Възраждане“, АПС, МЕЧ и „Величие“. Против бяха депутати от ГЕРБ-СДС и ИТН. Въздържаха се основно ГЕРБ-СДС, ДПС–Ново начало, БСП–Обединена левица, един от ИТН и двама независими.

Вносителите аргументираха промяната с нуждата от по-добра подкрепа за майките, които искат да се върнат по-рано на работа, без това да натоварва бюджета.

Според тях, увеличаването на обезщетението би стимулирало заетостта и би имало положителен ефект върху икономиката.

