Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал. Това каза изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в ефира на NOVA.

За един месец тол системата е засякла 37 900 нарушители. От тях близо 14 000 са чужди граждани, но нито един не е санкциониран.

“Два органа отговарят за нея - затова се получава колективна безотговорност. АПИ констатира нарушението и изпраща данните на МВР. Доколкото знам, има техническо несъответствие между двете системи, вследствие на което те не си комуникират правилно", обясни той.

Според него има един сериозен проблем в МВР - връчването на самите глоби. “Дори да започнат да си комуникират, не смятам, че МВР е в състояние в рамките на няколко месеца да връчи над 37 000 нарушения само за средна скорост. Много често, дори транспортна фирма, която е изрядна, повече от година може да не бъде потърсена, за да получи глобите", каза Димитров.

По думите на Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи сме приели мярката за средната скорост, но се оказва, че тя не функционира, защото има софтуерни проблеми. “На фона на дигиталния свят, в който живеем, това звучи много несериозно", смята експертът.

“Ние предупреждавахме, че започне ли засичането на средна скорост, ще има стотици отсечки, констатиращи нарушения. Затова МВР трябва да има административен и технически капацитет да ги обработи. В Холандия системата засича, автоматично се разпечатва и единственият ангажимент на пътния полицай е да сгъне листа и да го сложи в пощенския плик", обясни Тодоров.

“Преди две години, когато започнаха да конфискуват автомобили на пияни и дрогирани водачи, обещаха, че ще има лаборатории за изследване на пробите за алкохол и наркотици. Такива няма и в момента хората продължават по 12 месеца да бъдат престъпници, докато излезе кръвната им проба. Ние приемаме закони, които са положителни, но не заработват заради бюрократични проблеми", смята той.

Тодоров коментира, че от тези фишове биха влезли милиони левове в държавния бюджет и е необяснимо защо никой не разрешава проблема.