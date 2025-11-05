Каква е разликата между бухтичките и мекичките + бабините рецепти за най-вкусните
В почти всяко българско семейство има спомени за съботна сутрин, ухаеща на пържено тесто и захар. „Мекички или бухтички?“ – това е вечната дилема на закуската у баба. Макар и да изглеждат сходни, всъщност между тях има няколко важни разлики, които променят и вкуса, и текстурата им.
🥐 Различната между бухтичките и мекичките
1. Тестото
Мекичките се приготвят с тесто, замесено с май (понякога и с кисело мляко и сода). То втасва и става еластично, което при пърженето дава онзи пухкав, въздушен резултат.
Бухтичките , от друга страна, са по-бърза закуска – приготвят се от гъсто тесто с кисело мляко, сода или бакпулвер , без втасване. Тестото се гребе с лъжица и се пуска директно в което горе олио.
2. Вкус и текстура
Мекичките са по-меки, еластични и въздушни, с лек аромат на май.
Бухтичните са по-плътни, малко по-хрупкави отвън и с по-тестен вкус – идеални с конфитюр или пудра захар.
3. Произход и традиция
Мекичките често се свързват с празнични сутрини и семейни събирания – тестото се приготвя от предния ден и се втасва на топло.
Бухтичните са „спасителката“ на гладната сутрин – стават за 10 минути и се пържат веднага.
🍯 Рецепта за бабините мекички
Необходими продукти:
500 г брашно
250 мл хладка вода или прясно мляко
25 г прясна май (или 1 пакетче сухо)
1 ч.л. захар
1 ч.л. сол
2 с.л. олио
По желание – 2 с.л. кисело мляко за по-мека структура
Начин на приготвяне:
Разтворете маята със захарта в хладката течност и оставете да шупне.
Смесете я с брашното, солта и олиото, замесете меко тесто.
Оставете да втасате около 1 час на топло, докато удвоите обема си.
Разточете леко тестото и нарежете на квадратчета или изтеглете с ръце малки парченца.
Пържете в сгорещено олио до златисто от двете страни.
Поднесете с пудра захар, мед, сирене или сладко – както обича баба. 🍯
🍩 Рецепта за бухтички по бабин начин
Необходими продукти:
2 яйца
200 г кисело мляко
1 ч.л. сода бикарбонат
Щипка сол
2 с.л. захар (по желание)
Около 300–350 г брашно (до получаване на гъстото тесто)
Олио за пържене
Начин на приготвяне:
В купа разбийте яйцата със захарта и солта.
Добавете киселото мляко със содата и разбъркайте.
Постепенно прибавете брашното, докато се получи гъсто, лепкаво тесто.
Загрейте олиото и с помощта на лъжица пускайте по малко тесто в мазнината.
Пържете до златисто, отцедете върху хартия и поръсете с пудра захар или полейте с мед.
🍽️ С какво да ги поднесем?
И бухтичките, и мекичките се обичат най-много с:
домашно сладко от горски плодове или шипки;
натрошено сирене и мед;
айрян или ароматен чай.
💛
Макар и често да ги бъркаме, мекиците и бухтичките са две различни магии от тесто . Едните – пухкави и нежни, другите – бързи и апетитни. И двете носят аромата на детството и спомените от кухнята на баба.