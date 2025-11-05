Рекорд: Най-дългият правителствен блокаж в историята на САЩ

Американското правителство навлезе в 36-ия си ден на спиране на работа в сряда, поставяйки нов рекорд за най-дългия федерален блокаж в историята на страната. Предишният рекорд бе поставен по време на първия мандат на Доналд Тръмп като президент.

Настоящата криза произтича от ожесточен сблъсък между демократите и републиканците относно финансирането на здравеопазването. Демократите настояват за конкретни гаранции за удължаване на здравните придобивки, докато републиканците отказват да се ангажират с такива обещания, което доведе до бюджетна безизходица.

„Защо се случва това? Имаме спиране на правителството, защото нашите колеги отказват да седнат на масата и да говорят за едно просто нещо – здравните застраховки,“ заяви сенаторът демократ Ейми Клобучар в късна реч. Тя призова и двете страни да възобновят преговорите, добавяйки: „Спрете този хаос, седнете на масата и се разберете.“

Правителствено спиране настъпва, когато президентът и Конгресът – състоящ се от Сената и Камарата на представителите – не успеят да се договорят за федералния бюджет. Без одобрен план за разходите, държавните агенции губят достъп до финансиране и са принудени да преустановят работата си.

В резултат стотици хиляди федерални служители са или временно освободени, или принудени да продължат работа без заплащане. Затварянето се отразява върху цялата страна, причинявайки съкращения на програми, забавяния и растяща несигурност за милиони американци.

Сред най-засегнатите сектори е въздушният транспорт. Десетки хиляди авиодиспечери и служители на Администрацията за транспортна сигурност (TSA) продължават работа без заплащане, което поражда опасения от сериозни проблеми с полетите.

Американската автомобилна асоциация (AAA) прогнозира, че близо 6 милиона пътници ще пътуват със самолет в страната по време на празничния период около Деня на благодарността, започващ на 27 ноември – нещо, което поражда страхове от масови закъснения и отменени полети.

Министърът на транспорта Шон Дъфи предупреди, че ако блокадата продължи, ситуацията на летищата може рязко да се влоши. „Ако след седмица няма решение, ще станем свидетели на масов хаос, огромни закъснения, масови анулации – и дори затваряне на части от въздушното пространство, защото няма да имаме достатъчно диспечери,“ заяви той на брифинг във Филаделфия.

Президентът Тръмп засили напрежението, заплашвайки да спре програмата за хранителна помощ (SNAP), ако демократите не се съгласят да отворят отново правителството. Задънената ситуация вече се отразява на милиони хора, зависими от федерална подкрепа и жизненоважни услуги.

Междувременно ефектите от спирането на работата на правителството се усещат и извън САЩ. Германия обяви, че ще поеме заплатите на около 11 000 местни служители, работещи в американски военни бази в страната, тъй като средствата за американските ведомства остават замразени заради продължаващия бюджетен застой.