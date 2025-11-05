Българи пътуват с ферибот за пазар до Румъния

Жителите на Свищов все по-често преминават до северната ни съседка, за да пазаруват плодове и зеленчуци от големия пазар в румънския град Зимнич. Пазарът, който се организира всяка неделя, привлича търговци и купувачи от двете страни на Дунав.

Основното удобство за свищовлии е фериботната връзка, която представлява лесна и бърза алтернатива на двата Дунав моста при Русе и Видин. Според информация от операторите, цената за преминаване на автомобил е около 40 лева, а пътниците могат да пътуват само срещу 10 лева на човек. За микробус тарифата е 45 лева, а ремарке за кола не оскъпява допълнително пътуването, пише вестник "Борба".

Към момента на пътуване, една румънска лея се купува срещу приблизително 38 стотинки български лева. Въпреки това, цените на основните селскостопански продукти на пазара в Зимнич са сходни с тези в България. Килограм пипер се продава за около 8 леи, а доматите вървят по 7 леи.

На пазара има голямо разнообразие от сезонни продукти, като в момента особено търсени са зелето, ябълките, гроздето и ряпата, подходящи за приготвяне на зимнина.

Предимство на ферибота

Използването на ферибота Свищов – Зимнич е предпочитан избор за жителите на региона заради удобството и спестяването на време. Маршрутът позволява бърз достъп до румънския бряг и може да бъде съчетан с разходка до окръжния център Александрия, който се намира в окръг Телеорман.