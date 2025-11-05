  • Instagram
Бойко Кръстанов очаква първата си рожба

Бойко Кръстанов очаква първата си рожба
Актьорът Бойко Кръстанов скоро ще се присъедини към отбора на татковците. Той и приятелката му - Лидия Василева, очакват първото си дете.

Двамата се запознават покрай актьорската професия и са заедно от почти две години, а възрастовата им разлика не пречи на любовта им.

Актьорът е на 37, а Лидия - с 15 г. по-малка. Тя тъкмо се дипломира в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” в класа на проф. Пламен Марков. Именно на тържеството преди дни показа бременното си коремче.

Дебютът на Лидия Василева на професионалната сцена е през 2022 г., когато е едва в първи курс. Играе в спектакъла “Горчивите сълзи на Петра фон Кант” на режисьора Пламен Марков в театър “София”.

#Бойко Кръстанов

