Бойко Кръстанов очаква първата си рожба
Актьорът Бойко Кръстанов скоро ще се присъедини към отбора на татковците. Той и приятелката му - Лидия Василева, очакват първото си дете.
Двамата се запознават покрай актьорската професия и са заедно от почти две години, а възрастовата им разлика не пречи на любовта им.
Актьорът е на 37, а Лидия - с 15 г. по-малка. Тя тъкмо се дипломира в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” в класа на проф. Пламен Марков. Именно на тържеството преди дни показа бременното си коремче.
Дебютът на Лидия Василева на професионалната сцена е през 2022 г., когато е едва в първи курс. Играе в спектакъла “Горчивите сълзи на Петра фон Кант” на режисьора Пламен Марков в театър “София”.
