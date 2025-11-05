Град за пример: София спечели престижна световна награда

София и бразилският град Баркарена бяха обявени за победители в престижните глобални награди „Local Leaders Awards 2025“ на Bloomberg Philanthropies в категорията „Здрави градове, силни общности“ (Healthy Cities, Strong Communities) по време на COP30 Local Leaders Forum.

Церемонията се състоя на 4 ноември 2025 г. в Рио де Жанейро, а българската делегация, водена от кмета на София Васил Терзиев, отпътува специално за събитието, за да получи международното признание и да обмени опит и добри практики с представители на други над 40 държави.

Фейсбук профил на Васил Терзиев



„Тази награда е признание за усилията на целия град - администрация и граждани, които работят заедно. София доказва, че устойчивите решения не са само добри идеи на хартия, а реални действия, които подобряват живота на всеки от нас и правят града ни пример за света,” заяви Терзиев

Dogsandcats.bg



“Няма да спрем да инвестираме в зелена енергия, чист въздух и климатично неутрално бъдеще за всички софиянци, защото здравето ни не е награда, която да подържим в ръцете си. За да гарантираме по-доброто здраве на всички в София трябва да не спираме да работим по същия начин - с добро планиране, ясни и конкретни политики и целенасочени действия“, допълни той.

"София победи – с визия, с упоритост и с грижа за хората. Докато излизах на сцената по време на COP30 Local Leaders Forum, за да получа отличието на Bloomberg Philanthropies, си мислех колко дълъг път е извървял нашият град. Наградата Local Leaders Awards 2025 в категорията „Здрави градове, силни общности“ се връчва на градове, които доказват, че устойчивото развитие не е лозунг, а реална промяна в живота на хората", написа Терзиев, след като получи наградата.

Сред стотици кандидати от над 40 държави именно София бе отличена за последователността, смелостта и конкретните действия в посока по-чист въздух, по-здравословна среда и по-зелено бъдеще.



От Столична община припомнят, че кметът Васил Терзиев подписа през септември 2024 година договора за климатична неутралност на град София.

Кандидатурата на София – „Климатичният скок на София – за по-чист въздух, по-здравословен живот и по-зелено бъдеще“ – представя дългосрочната визия на столицата за устойчива, климатично неутрална среда. Тя включва редица проекти и политики от пътната карта за климатична неутралност на града, с които Столична община си поставя амбициозната цел да намали емисиите от ключови сектори с 81% до 2030 г. и да постигне климатична неутралност до 2050 г. През 2025 г. София стана и един от първите европейски градове, получили знака на ЕС „Mission Label“, в рамките на Мисията на Европейската комисия „100 климатично неутрални и умни градове“, признание за стратегическа готовност и лидерство в климатичния преход.



Инициативите обхващат ключови мерки, по които общинската администрация работи:



• въвеждането на нискоемисионни зони за автомобили и отопление,

• подмяна на стари отоплителни уреди,

• инвестиции във фотоволтаични инсталации и енергийни общности,

• разширяване и облагородяване на зелените площи в града, чрез изграждане на нови паркове и градски градини,

• продължаващи инвестиции в граждански проекти и облагородяване на т.нар. кални точки и др.

Тези мерки са част от Пътната карта за климатична неутралност на града, с амбициозната цел да се намалят емисиите от ключови сектори с 81% до 2030 г. и да се постигне климатична неутралност до 2050 г.



Според Столична община заслуженото отличие в „Local Leaders Awards 2025“ на Bloomberg Philanthropies е поредното доказателство, че София активно инвестира в устойчиви енергийни решения, които намаляват зависимостта от конвенционални горива и показват възможностите на децентрализираната енергетика на местно ниво.