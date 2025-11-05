  • Instagram
Новак Джокович се справи с един от трудните си противници
Легендата на световния тенис – Новак Джокович, потегли с победа на семейния си турнир. Надпреварата беше традиционна за Белград, но след напрежението с президента Александър Вучич – фамилията реши да премести състезанието в Атина.

Така в гръцката столица сърбинът стартира със 7:6(3), 6:1 след 101 минути игра срещу Алехандро Табило. Чилиецът се беше превърнал в един от най-трудните съперници за легендата след предходните две поражения.

В миналото Джокович беше загубил от Табило на клей в Рим през миналия сезон и в Монте Карло тази година, и в двата случая с по 2:0 сета.

Сега обаче легендата впечатли с мощен сервис, реализирайки цели 13 аса и печелейки 95% от точките при първо подаване (35 от 38).

В следващия кръг Джокович ще се изправи срещу победителя от двубоя между американеца Елиот Спицири и шестия поставен в схемата Нуно Боржеш от Португалия.

#Новак Джокович

