Без метро по линия 3 през уикенда
Тази събота и неделя столичани ще трябва да се въоръжат с търпение – линия 3 на софийското метро няма да се движи, съобщиха от Столичната община.
Причината е актуализация на софтуера и системите за контрол и управление на влаковото движение по трите нови станции от разширението на метрото по булевард „Владимир Вазов“„За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3,“ уточняват от общината.
Автобусите ще се движат по маршрута на метрото и ще спират само на автобусните и тролейбусни спирки в района на метростанциите, за да се осигури бърза връзка между кварталите.
Очаква се нормалният трафик по линията да бъде възстановен в понеделник сутрин.
Още по темата:
- » Затварят третата линия на метрото за два дни
- » Евакуираха десетки семейства заради пропукани блокове над строежа на метрото
- » Голяма промяна в метрото в София, започва от октомври
Коментирай
Най-четено от Транспорт
Завърши ремонтът в платното на АМ „Хемус“ от с. Яна до София09:45 30.10.2025 | Транспорт
Важно за пътуващите! Ограничават движението на АМ "Тракия"10:00 04.11.2025 | Транспорт
Последно от Транспорт