Без метро по линия 3 през уикенда

Тази събота и неделя столичани ще трябва да се въоръжат с търпение – линия 3 на софийското метро няма да се движи, съобщиха от Столичната община.

Причината е актуализация на софтуера и системите за контрол и управление на влаковото движение по трите нови станции от разширението на метрото по булевард „Владимир Вазов“„За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3,“ уточняват от общината.

Автобусите ще се движат по маршрута на метрото и ще спират само на автобусните и тролейбусни спирки в района на метростанциите, за да се осигури бърза връзка между кварталите.

Очаква се нормалният трафик по линията да бъде възстановен в понеделник сутрин.

#метро

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?