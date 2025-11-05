Разходите за заплати в МВР и МО скачат на 7 милиарда лева

Разходите за персонал в Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на отбраната (МО) ще достигнат общо 7 милиарда лева през 2026 година. Това предвижда средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г.

Общите разходи на държавата за персонал се очаква да достигнат 13.1 милиарда евро (около 25.6 милиарда лева) догодина, което представлява увеличение с близо 1 милиард евро спрямо 2025 г.

Причината за ръста

Основната причина за сериозния скок на възнагражденията в секторите "Сигурност" и "Отбрана" е законовият механизъм, който обвързва заплатите в тях със средната работна заплата за страната.

Националният статистически институт (НСИ) отчете, че средната работна заплата за второто тримесечие на 2025 г. е достигнала 2572 лева. Това е ръст от 12% спрямо същия период на 2024 г., когато възнаграждението е било 2296 лева.

Съгласно формулата, този 12-процентов ръст се пренася директно върху възнагражденията в МВР и МО. За сравнение, планираното увеличение за по-голямата част от държавната администрация е в размер на 5%.

Разпределение на разходите

Според проектобюджета, разходите за персонал в МВР ще нараснат до 4.2 милиарда лева при 3.8 милиарда лева, заложени за 2025 г.

В Министерството на отбраната разходите за персонал ще достигнат 2.8 милиарда лева при 2.46 милиарда лева през настоящата година.

Ръст над средния ще има и в други сектори с утвърдени формули. Във висшето образование се очаква увеличение на разходите за заплати с 15%, а в средното образование се запазва целта средните заплати да достигнат 125% от средните за страната.

На фона на тези увеличения, капиталовите разходи в някои от секторите изглеждат минимални. Например, в бюджета на МВР за капиталови разходи са заложени едва 28 милиона евро (около 55 милиона лева).