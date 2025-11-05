Искат 20% ръст на заплатите на учителите

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ предложи 6% от брутния вътрешен продукт (БВП) на България да бъдат насочени към образование, както и учителските заплати да бъдат фиксирани на 150% от средната брутна работна заплата (СБРЗ) в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Искането е част от преговорите по Националния колективен трудов договор (КТД) в сектора.

Синдикатите настояват за увеличение от 20% на учителските възнаграждения, което би изпълнило приетата от политическите партии стратегия за заплати в размер на 125% над СБРЗ за страната.

От синдиката уточняват, че въпреки политическите уверения, заплатите на българските учители не са фиксирани в ЗПУО. За разлика от сектори като висше образование, вътрешни работи и отбрана, където възнагражденията са законово обвързани със СБРЗ, в училищното образование няма нормативна гаранция нито за процент от БВП, нито за съотношение на заплатите спрямо средната за страната.

Според данните от синдиката, средната брутна месечна заплата на учителите трябва да надхвърли 2800 лева през 2025 година, за да достигне 125% от СБРЗ за 2024 година. На практика обаче, средната учителска заплата от около 2760 лева е 119% от СБРЗ, което е под целевия праг. Чистото средно възнаграждение е около 2150-2200 лева, а за начинаещ учител – около 1700 лева.

Различия по градове и международен опит

Анализът на синдиката показва, че възнагражденията силно варират в зависимост от града:

В София средната учителска заплата (~2760 лева) е 15% под СБРЗ за града (3287 лева).

В Пловдив учителската заплата е 130% над СБРЗ за града (2110 лева).

В Русе учителската заплата е 140% над СБРЗ за града (1950 лева).

В това сравнение се наблюдава обратно пропорционална релация на размера на учителските заплати спрямо размера на града, което прави София непривлекателна за млади учители.

От синдиката посочват, че началните годишни брутни заплати на учители в Европа варират значително – от 9900 евро в Полша до 84 600 евро в Люксембург. Въпреки значителния ръст през последните години, стартовата брутна заплата в България (около 18 500 евро годишно за 2023/2024 г.) нарежда страната ни на 22-ро място сред 31 европейски държави.