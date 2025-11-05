Жените не предат днес, за да не "заплетат" живота си

На 5 ноември Българската православна църква почита светите мъченици Галактион и Епистимия - символи на вярност, чистота и духовна преданост. Празникът е наситен с народни вярвания и традиции, които се спазват от поколения.

Житие на светите мъченици

Галактион бил родом от град Емеса в Сирия. Родителите му дълго време нямали деца, но след като майка му приела християнската вяра и се покръстила, по Божие благословение родила син. Галактион израснал в благочестие и посветил живота си на Бога.

В същия град живеела и девойката Епистимия - дъщеря на знатни езичници. Галактион я запознал с християнството и тя приела вярата. Двамата не се оженили, а се оттеглили в пустинята, където заживели като монаси - в пост, молитва и смирение.

Мъченическа смърт за вярата

По време на жестокото гонение срещу християните при император Деций двамата били заловени и подложени на мъчения. Въпреки страданията Галактион и Епистимия не се отказали от вярата си и приели мъченическа смърт за Христос около 250-259 година.

Народни вярвания и обичаи

В народните вярвания денят се свързва с плодородие, вярност и чистота. Смята се, че който почете светите Галактион и Епистимия, ще има мир и разбирателство в дома си.

На този ден младите моми и невести се молят за чисто сърце и добър семеен живот. В някои райони жените не работят тежка домашна работа - не предят, не тъчат и не белят боб, за да "не се заплете" животът им.

Предсказания за времето

Празникът идва в края на есенната сеитба. Хората вярват, че ако денят е слънчев и тих, следващата година ще бъде плодородна и спокойна. Според народните поверия времето днес предвещава каква ще бъде предстоящата зима.

Жените месят малки обредни питки, които се намазват с мед и се раздават "за здраве и берекет".

Имен ден празнуват

На този ден празнуват всички, които носят имената Галактион, Галя, Гала, Епистимия и производните им.