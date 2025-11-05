Зоран Мамдани става първият мюсюлмански кмет и най-младият лидер на Ню Йорк от век насам

Зоран Мамдани, на 34 години, вписа името си в историята на Ню Йорк, като стана първият мюсюлманин, заемащ кметския пост в града, и най-младият кмет за последното столетие. Като кандидат на Демократическата социалистическа партия, Мамдани победи бившия губернатор Андрю Куомо и републиканеца Къртис Слива, печелейки 50,4 процента от гласовете и демонстрирайки както поколенческа, така и идеологическа промяна в политиката на града.

По време на празнуването в Бруклин, Мамдани бе заобиколен от съпругата си Рама Дуаджи и майка си Мира Наир, докато привържениците му го аплодираха бурно. Почитателите на Боливуд особено се зарадваха, когато той излезе на сцената на песента „Dhoom Machale“ от филма Dhoom. В речта си той отбеляза: „Бъдещето е в нашите ръце. Приятели мои, съборихме политическа династия.“ Той добави, че лично желае успех на Куомо, но заяви, че е време да се премине към политика, която служи на мнозинството, а не на малцинството.

Програмата на Мамдани се съсредоточи върху борбата с икономическото неравенство и растящите разходи за живот. Основни предложения включват замразяване на наемите за наематели в регулирани жилища, строеж на достъпни жилища, безплатни и по-бързи автобусни услуги, безплатни детски грижи, градски хранителни магазини за намаляване на разходите за храна и увеличаване на данъците за богатите. Той подчерта връзката си с работещите хора в Ню Йорк, като разказа за разговори с таксиметрови шофьори, собственици на магазини и медицински сестри, заявявайки, че неговата администрация ще работи за всички жители.

На национално ниво резултатът бе отбелязан като исторически. Лидерът на сенатската опозиция Чък Шумър определи изборите като отхвърляне на политиките от ерата на Тръмп, наричайки ги „отхвърляне на жестокостта, хаоса и алчността на радикализма MAGA“. Бившият президент Барак Обама поздрави Демократическата партия за успехите ѝ в Ню Йорк, Ню Джърси и Вирджиния, описвайки резултатите като отражение на единство и силно, перспективно лидерство. Президентът Доналд Тръмп, от своя страна, заяви в Truth Social, че загубите на републиканците се дължат на отсъствието му от бюлетините и текущите прекъсвания на правителството.

Изборите за кмет на Ню Йорк се проведоха при рекордно висока избирателна активност, с над два милиона гласували жители. Победата на Мамдани е не само личен успех, но и символичен момент, демонстриращ приемането на прогресивно лидерство и засилването на влиянието на по-младите и разнообразни гласове в местната политика.

Междувременно демократите отбелязаха победи и в други щати и градове. В Ню Джърси Мики Шерил спечели губернаторския пост, обещавайки да води с кураж и отговорност. Във Вирджиния се случиха исторически резултати, включително изборът на Гхазала Хашми като първата мюсюлманка на щатски пост като заместник-губернатор и победата на Абигейл Спанбъргър за губернатор. Демократите също запазиха ключови съдебни и законодателни позиции, включително в либералното мнозинство на Върховния съд на Пенсилвания, позиционирайки партията стратегически пред предстоящите конгресни и междинни избори.

Избирането на Мамдани се възприема като решаващ момент за Ню Йорк. Комбинацията от конкретни политически предложения, символичното значение като най-млад и първи мюсюлмански кмет и връзката с работническите общности поставят основите на нова ера в управлението на града. Размишлявайки върху историческото значение, Мамдани цитира думите на Джавархалал Неру от речта му „Среща с съдбата“ от 1947 г., заявявайки, че Ню Йорк е преминал от старото към новото, изисквайки яснота, кураж и визия за бъдещето.