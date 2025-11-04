"Гънвор": Европа рискува работни места и прекъсване доставките на гориво при блокиране на сделката с "Лукойл"

Европа е изправена пред загуба на работни места и прекъсване на доставките на гориво, ако сделка на "Гънвор" (Gunvor) за 22 милиарда долара за задгранични активи, които са собственост на руската компания "Лукойл", бъде блокирана, предупреди ръководителят на швейцарския търговец на суровини, съобщава "Файненшъл таймс".



Ходът за придобиване на българските и румънските рафинерии на "Лукойл", европейските и американските бензиностанции и нефтените и газовите находища в Близкия изток, Централна Азия и Африка ще изстреля "Гънвор" начело на потайния свят на търговията със стоки, редом с компании като Vitol и Trafigura, посочва финансовото издание.



Но докато регулаторните органи на САЩ, Великобритания и Швейцария оценяват дали сделката може да бъде валидна, Торбьорн Торнквист, главен изпълнителен директор на Gunvor, заяви, че е необходимо спешно да се издадат разрешителни, за да се гарантира, че доставките на гориво няма да бъдат прекъснати, когато новите санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" влязат в сила на 21 ноември.



"Приоритетът е да се гарантира удължаване на общия оперативен лиценз. Мащабът на тази сделка изисква регулаторна работа. Тя не може да бъде завършена за две седмици. Целите международни операции на "Лукойл" са парализирани. Никой не може да сключва сделки с тях. Много работни места са заложени на карта и капацитетът за рафиниране може да бъде силно нарушен", предупреди пред "Файненшъл таймс" Торбьорн Торнквист.



Рафинерията на "Лукойл" в Бургас осигурява повече от две трети от доставките на гориво за България, докато съоръжението ѝ Petrotel в Румъния представлява около една трета от рафинерийския капацитет на страната, отбелязва финансовото издание.



Скоростта и обхватът на сделката "зашеметиха" търговския сектор и предизвикаха въпроси относно нейната достъпност и прозрачност.



Някои конкуренти питат как "Гънвор", чиято стойност на собствения капитал е била само 6,6 милиарда долара в края на първата половина на годината, може да осигури средства за финансиране на подобна покупка, отбелязва "Файненшъл таймс".



Една от възможностите е трансакцията да бъде изплатена постепенно, използвайки печалбите от новопридобитите активи. Близко до "Гънвор" лице заяви пред финансовото издание, че сделката може да бъде организирана със "структура на печалба, без авансово плащане или финансиране", като парите, предназначени за "Лукоил", ще бъдат държани в ескроу сметка (доверителна сметка, държана от трета страна, обикновено банка), докато санкциите срещу руската група не бъдат окончателно отменени.



Други спекулират, че "Гънвор" може да действа като временен попечител на активи, които "Лукойл" в крайна сметка възнамерява да си върне, след като руската война в Украйна приключи.



"Ще има клауза за обратно изкупуване, макар че може да не е записана в официалните документи", предположи един старши консултант на руски енергийни компании, цитиран от FT.



Топ мениджър в руска петролна компания се съгласи, казвайки, че е "сигурен, че точно така е структурирана сделката. "Лукойл" ще продължи да управлява активите оперативно". Търговец от конкурентна фирма пък заяви, че ""Гънвор" е единствената компания, на която може да се има доверие да играе тази роля".

Тьорнквист отказа да коментира как "Гънвор" ще финансира сделката, но каза, че фирмата не е достатъчно "безразсъдна", за да поеме подобна трансакция, без да я обмисли добре.



"Очевидно е налице финансов аспект. Как бих го обяснил на банките си? Те задават същия въпрос. Но това е блясъкът и възможностите на нашата компания. "Лукойл" също не би се ангажирала с нас, ако не смятат, че можем да го направим", каза той пред "Файненшъл таймс".



Той също така отрече, че активите в крайна сметка ще се върнат в "Лукойл", като заяви, че правителствата на САЩ и Обединеното кралство, които са наложили санкции, трябва да бъдат уверени, че това е "пълен отказ" от руския контрол.Тьорнквист посочи, че сделката ще продължи само с одобрението на властите.



"Ясно е посочено, че няма абсолютно никакъв начин да има отмяна на тази трансакция, дори ако санкциите бъдат отменени. Това не е възможно", каза той.



Правителството на САЩ и "Лукойл" отказаха да коментират потенциалната сделка пред "Файненшъл таймс".



Тьорнквист обаче повдигна въпроса за възможността "Гънвор" да реши, че някои от активите на "Лукоил" биха били по-подходящи за други собственици в бъдеще. На въпрос дали това означава, че те биха могли да се върнат в руски ръце, той отговори:



"Ако санкциите бъдат отменени, това вероятно е знак, че нещата се относят до добри отношения. В момента не работим с руски компании".



Един източник от конкурентен търговец предположи пред "Файненшъл таймс", че структурата на сделката може да включва компанията "Гънвор", който да държи дял от печалбата от активите в ескроу сметка, в очакване на бъдещо отмяна на санкциите, ако САЩ и Великобритания не предоставят лиценз за прехвърляне на плащане на "Лукойл".

Тьорнквист каза, че двете страни са обсъждали конкретни активи на "Лукойл" преди налагането на нови санкции на "Лукойл" миналия месец и че преговорите са се развили в по-амбициозна сделка.



Запознати със ситуацията казаха, че други големи търговски компании, които обикновено биха се интересували от такива активи, като Vitol и Trafigura, не са били част от никакъв подобен процес.



Но сделката съживи спекулациите за историческите връзки на швейцарския търговец с Кремъл. Групата е основана в края на 90-те години на миналия век от Торнквист и Генадий Тимченко, един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин.



Gunvor бързо се превърна в един от водещите световни търговци на петрол, обработвайки повече от една четвърт от целия руски морски износ на суров петрол, и беше широко смятана за имаща тесни връзки с Путин.



През 2014 г., след анексирането на Крим от Русия, САЩ твърдяха, че руският лидер има лични финансови интереси в търговската компания - твърдение, което Gunvor отхвърли като "скандално", но Вашингтон наложи санкции на Тимченко, който продаде дела си в Gunvor на Торнквист.



Оттогава Gunvor работи за дистанциране от Русия, продавайки или оттегляйки се от почти всички операции в страната, включително 30-процентен дял в голяма въгледобивна компания "Колмар" (Kolmar).



Компанията запази само 26% неконтролен дял в терминала за износ на петрол Уст-Луга близо до границата на Русия с Естония. Компанията заяви пред "Файненшъл таймс", че е обмисляла продажбата и на него, "но досега това не е било практично или правно осъществимо".



По време на сделката с Колмар, минната компания се ръководеше от Сергей Цивилев, който сега е министър на енергетиката на Русия и е женен за братовчедка на Путин. През годините Цивилев постепенно увеличи дела си в Колмар до 70% и по-късно го прехвърли на съпругата си, въпреки че не е ясно дали тя все още го притежава, посочва FT.



"Гънвор" заяви, че Тимченко не е посредничил за сделката с "Лукойл", която почти сигурно е изисквала личното одобрение на Путин.



"Абсолютно не, по никакъв начин. Генадий Тимченко не е имал никакво участие в "Гънвор" по какъвто и да е начин, откакто безвъзвратно се отказа от собствеността си през 2014 г.", каза говорител пред финансовото издание.

Въпреки че се отдръпва от Русия, Gunvor постепенно изгражда връзки в Америка и сега има оперативна дейност с 200 служители в САЩ, която представлява около 30% от продажбите му и се финансира от почти 3 милиарда долара кредит от международни банки, водени от Citibank. Миналата година компанията продаде облигации на стойност близо 400 милиона долара на американски институции.



Един енергиен банкер заяви, че Gunvor може да се опита да получи одобрение от САЩ за сделката с "Лукойл"l, като каже на Белия дом, че ще "защити бизнеса и ще използва изключително американски банки и американски адвокатски кантори оттук нататък".



Активите на Lukoil International са стрували над 22 милиарда долара през 2023 г. Мрежата ѝ включва 75% оперативен дял в нефтеното находище West Qurna-2 в Ирак, което произвежда 480 000 барела на ден, и 10% дял от газовото находище Ghasha в Абу Даби.



Не е ясно дали партньорите на "Лукойл" в тези находища ще бъдат доволни да приемат прехвърлянето към "Гънвор" или биха могли да упражнят клаузи за предварително освобождаване, за да изкупят сами активите на "Лукойл".



Ако "Гънвор сключи сделката, анализатори от Welligence заявиха пред FT, че това ще утвърди швейцарската фирма като "водещ играч в добивната промишленост с активи, обхващащи близо 20 държави". През 2022 г. международните активи на "Лукойл" произвеждаха еквивалента на приблизително 300 000 барела газ на ден и 80 000 барела петрол на ден. Welligence обаче смята, че разполага с ресурсите да увеличи производството до 1 милион барела на ден до 2040 г., което е приблизително една четвърт от производството на "Шел" (Shell).



Въпреки че сделката доведе до възраждане на слуховетете, свързващи Gunvor с Кремъл, Торнквист иска критиците му да се замислят върху това, което постига сделката.



"Винаги съм загрижен за репутацията си, но мога да говоря само за фактите. Отделяме активи по целия свят от руски собственик към западен собственик. Помислете за това".