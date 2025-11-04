Топ астролог: Чакайте война в Китай през април 2026-а! А България ще е добре

За драматични събития в световен план през април 2026 г. предупреди в социалните мрежи топ астрологът Трифон Николов. Специалистът на древните текстове посочи, че съвпадът на Сатурн, Марс и Меркурий в Риби може да разпали война в Азия.

"През април има съвпад на Сатурн, Марс и Меркурий в Риби.

Според проучванията на древните астролози този съвпад означава война, въвличаща Китай и морски народи и арабите.

Или пък война между народите на Китай – все пак Китай е бил една голяма империя. Виетнам например също е бил част от Китай", каза Николов в интервю в социалните мрежи. Той коментира, че е възможно да се разгори война във връзка с Тайван, който е морска нация. "САЩ, които са гарантирали тяхната сигурност, също са морска нация, категорично", подчерта астрологът.

Трифон Николов припомни, че назад във времето такъв съвпад на Марс и Сатурн в Риби е имало например по времето на Културната революция на Мао. "Тогава е имало поголовно избиване и издевателство над милиони хора в Китай. Така че всеки път при този съвпад е имало жестоки събития, утвърждаващи централната власт, но на цената на голямо политическо напрежение и вътрешни проблеми", каза астрологът и подчерта, че не е задължително да има война, но със сигурност ще има много по-голямо напрежение в Азия.

Любопитното е обаче, че точно между март и юни 2026 г. Юпитер показва развитие за България.

"Ние сме държава на абсурдите – когато другите са зле, ние ставаме по-добре. И обратното – когато другите са добре, ние сме зле", пошегува се астрологът.