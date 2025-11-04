Нов дързък обир на скъпоценности в Париж: Обраха магазин на Swarovski

Парижката полиция разследва дързък нощен обир в магазин на Swarovski в престижния VI район на френската столица, при който е открадната стока на стойност около 200 000 евро, съобщават Le Figaro и France Info.

Инцидентът е станал в нощта срещу петък на улица „Рен“ (Rue de Rennes) – една от най-оживените търговски артерии на левия бряг. Според полицейски източници крадците са проникнали в магазина, след като са разбили входната врата и витрините, в които са били изложени скъпоценните бижута.

Обирът е бил открит около 9:00 часа сутринта от служителка на магазина, която при пристигането си е заварила разрушени витрини и липсващи колекции, включително огърлици, обеци и гривни от последните линии на австрийската марка. Жената е подала сигнал в полицията, след което на мястото са пристигнали криминалисти и експерти по съдебна техника.

Според първоначалната оценка на прокуратурата на Париж, стойността на откраднатите изделия възлиза на около 200 000 евро, но точната сума ще бъде уточнена след приключване на инвентаризацията. Няма данни за физически пострадали лица.

Разследването е поверено на звеното за борба с престъпленията срещу собствеността към парижката полиция (Brigade de Répression du Banditisme). Разследващите проверяват видеозаписи от охранителни камери в района, за да установят маршрута на извършителите и евентуален автомобил, използван за бягство.

По данни на BFMTV, властите разглеждат няколко версии, сред които организиран грабеж по поръчка, тъй като обектът е бил оборудван със сигнално устройство и стъкло със засилена защита.

Френската столица преживява серия от подобни обири през последните месеци. През август бе ограбен бутик на Piaget на улица „Плас Вандом“, където бижута за над 10 милиона евро бяха откраднати от въоръжени нападатели, а през юни престижен магазин на Dior стана обект на кражба за повече от 300 000 евро.

Swarovski, основана през 1895 г. в Австрия, е една от най-популярните марки за кристали и луксозни аксесоари в света, с над 2800 магазина в повече от 150 държави. Компанията не е коментирала публично инцидента, но източници, цитирани от Le Parisien, потвърждават, че магазинът временно е затворен за ремонт и оценка на щетите.

Парижката полиция призова гражданите, станали свидетели на необичайна активност в района на улица „Рен“ през нощта срещу петък, да се свържат с разследващите органи.

Снимката е илюстративна