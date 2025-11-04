Цветанов: Румен Радев може да има 100-110 депутати, Бойко не е този Борисов, който бе до 2018-19 г.

„Ако има предсрочни избори преди края на мандата на Румен Радев, аз съм убеден, че ще излезе на политическата сцена. През последните няколко седмици наблюдаваме реакция и после смирение от страна на Бойко Борислов. С цената на всичко тази коалиция ще брани кабинета, за да премине мандата на Румен Радев, след което ще се опитат да го дискредитират с всички възможни механизми“.

Това заяви бившият вътрешен министър Цветан Цветанов в интервю пред Дарик. „Създаването на една партия, която Румен Радев да председателства - не може, защото има конституционни ограничения. Той обаче може да намери подходящата форма. В това, което направи като изказване, Радев се разграничи от всички, които се представят като негови бъдещи представители. Ще има доста уловки и хора, които ще изпълняват провокативни действия. Всеки трябва да си направи равносметка от думите на Румен Радев“, каза още той.

„ГЕРБ се изграждаше в условията на опозиция. Може да се направи паралел с бъдещ проект на президента Радев. Защото аз бях пръв председател на ГЕРБ, докато Борисов беше кмет на София.

Има брутално разочарование от политическа класа. Радев, дори да излезе без готовност за структури по места, той ще направи емоционална вълна, защото хората ще видят някаква промяна.

Ключово ще бъде поведението на ПП-ДБ. Има възможност те, ако отворят периферията си, по подобие на ОДС на времето, това ще бъде катастрофа за ГЕРБ и ДПС. Това сближаване, което направи Борисов и предаде истинските каузи на ГЕРБ – ще бъде с тежка репутационна щета. Щабовете на ГЕРБ и ДПС работят съвместно“, смята Цветан Цветанов.

„Румен Радев е мажоритарно избран в пряк избор и на първи тур получи 1,6 милиона гласа. Като той си даде подкрепата за ПП, те получиха без организация над 500 000 гласа. Това беше демократична енергия, която искаше да сложи край на това, което беше през 2020 година. България е в ситуация, в която бе през 2006-2007г. Никой тогава не очакваше такъв резултат от ГЕРБ.

Борисов направи най-голямото предателство, като се опря на хора, които му казват това, което иска да чуе – те се комформисти.“

„Категорично мога да кажа, че надали ще има политик от висок ранг, който да отдели страната от НАТО и ЕС. Радев трябва да го оприличим на Джорджа Мелони. Радев ще обере периферията и ще вземе от целия политически спектър разочаровани избиратели. Той ще бъде по-малкото зло, за което хората ще предпочетат да гласуват. Тук ПП-ДБ имат ключова роля за подготовката на предстоящите президентски избори и за сериозно обединение като платформа. Радев и ПП-ДБ говорят против Борисов и Пеевски. Има допирни точки, които могат да са полезни да превъртим колелото и да тръгнем в друга посока“, заяви бившият вътрешен министър на България.

„Румен Радев може да се доближи до 100-110 народни представители,

ако и ПП-ДБ успеят да оправят щетата, която сами се нанесоха след правителството с Борисов, подкрепено от Пеевски. Тук Радев има предимство пред останалите, защото не се е допирал в съвместно управление с ДПС-Ново начало. Делян Пеевски заяви, че по времето на сглобката е има представители, които са стояли в скута му и са пили турско мазно кафе. Докато при Радев това го няма. Демократичната общност търси влияние, което може да спре това завладяване на държавата. През 2028 година на предстоящите парламентарни избори ще има симбиоза между ГЕРБ и ДПС, че те ще се разглеждат като една и съща политическа сила“, коментира Цветан Цветанов.

„Имат страх Радев да не излезе на предсрочни парламентарни избори и ПП-ДБ да си възвърнат демократичната енергия, защото за тях това ще бъде пагубно. Те ще направят всичко възможно да задържат правителството след мандата на Радев.

Убеден съм, че ще има предсрочни парламентарни избори, които ще бъдат провокирани от нещо много малко. Има много енергия под похлупака – хората могат да пометат това управление, след което ще гласуват по правилния начин“, заяви Цветанов.

„Бойко Борисов няма полезен ход. Той не е този Борисов, който беше в началото и не е този, който бе до 2018-2019г. Днес той вече изпълнява други повели и той вече не кара влака, защото смятам, че той няма способност пред собствените си избиратели, защото те знаят, че това, което той говори, не може да се вземе насериозно. Когато кажеш, че има министерства на концесия и да обвиниш Росен Желязков, после му казаха, че той не е този, който каза. Борисов, като е помолен нещо от Делян Пеевски – той го изпълнява“, каза още той.

„Борисов трябваше да отговори какво означава да има министерства, дадени на концесия. Той заяви това пред елита на ГЕРБ, ако има журналисти на този брифинг, щеше да има конкретен въпрос относно министерствата на концесия“, заяви Цветанов.

„Борисов приема концесиите в министерствата и ще продължат така да управляват.

Рая Назарян и ротацията в парламента показват, че управляващото мнозинство не изключва предсрочен вот. Назарян е част от домовата книга и всички от тази книга са подменени. Единственият избор, който може да бъде подменен е с Андрей Гюров. Цялостната конструкция може да бъде разбита на пух и прах“, смята Цветанов.

„Борисов не е в състояние да се възстанови в това си поведение, в което беше в периода 2009-2017 година, защото е изгубил контрола върху парламентарната си група и контрола върху кметовете по места. Ако има други частични избори в областен център, ГЕРБ ще получи катастрофален резултат. Когато те натоварват хората по време на срещите с проблемите си, винаги трябва да имаш решения. Борисов може да резне лента или да говори пред хора в контролируема среда. Какво ще обясни той, ако го попитат какви политики ще води? Какво ще обясни?“, запита Цветан Цветанов.

„Резултатът в Пазарджик бе очакван, защото нито един министър или народен представител от ГЕРБ отиде на място за предизборни срещи. Ново начало бяха всеки ден на терен в последните 30 дни преди изборите. Нямаше друга парламентарна сила, която да действа на терен в последния месец преди изборите в Пазарджик. Затова Борисов беше прав, че трябваше един от Даниел Митов и Мирослав Рашков да си отиде. Имаше показно, че изборите ще бъдат такива, каквито ще ги обявим. Борисов е губещият в Пазарджик.“

„Даниел Митов ще си остане вътрешен министър. Мирослав Рашков не трябваше да бъде избиран за гл. секретар на МВР. Той бе шеф на структурите на МВР за купен и контролиран вот на миналите парламентарни избори, а те бяха провалени. Умишлено бе направено тогава „Величие“ да не влезе, а след това партията успя да премине бариерата“, каза Цветанов.

„Снимките, които бяха показани от Пеевски, не са никакъв доказателствен материал. Когато отидеше на събитие, могат да се поздравят някакви хора. Ако имаше добре свършена оперативна работа – Мухата можеше да бъде документиран при уговорки или списъци. Когато бях вътрешен министър хората с прякорите или не бяха в България, или бяха в затвора. Всичко, което наблюдаваме като кадрови промени в МВР, е овладяването на структурите от кабинета „Орешарски“ насам. Сега ГЕРБ заема функцията на НДСВ в Тройната коалиция.“

„ДПС държи сериозна информация за доста хора. Ако човек има от какво да се притеснява, той става послушник на ДПС. Кметовете на ГЕРБ, които имат проблеми се обръщат към Пеевски и той им го решава“, смята той.

„Много е важно как ще стартира въвеждането на еврото в България, защото една информационна кампания, която трябваше да бъде проведена прозрачно – видяхме как се разви непрозрачно. Не знаем какво ще се случи и в кризата с горивата. Много са съпътстващите действия, но предсрочни избори ще има, защото това правителство не може да издържи в цяла година до провеждането на президентски избори. Хората ще припознаят и ще излязат да гласуват. Ако негласуващите излязат да гласуват, нещата ще изглеждат по-демократично и ще защитават интересите на страната и гражданите“, каза Цветан Цветанов пред Божидар Русев.



