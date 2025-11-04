Иван Таков: Насред кризата с боклука, Терзиев и Бобчева отлетяха за Рио

Насред кризата с боклука в София, кметът Васил Терзиев и заместникът му по екология Надежда Бобчева отлетяха за Рио де Жанейро. Това съобщи Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС.



Той изрази възмущението си и от пиар кампанията на столичния градоначалник - с билборди в цветовете на украинското знаме да благодари на гражданите в "Люлин" и "Красно село" затова, че сами си чистят боклука.



"Това е цинизъм! Не стига, че допуснаха двата квартала да се заринат с боклуци, не стига, че принудиха хората да си чистят сами, а и харчат техните пари, за да купуват билборди, от които да им благодарят, че се справят сами. Има нещо изначално сбъркано в цялата тази работа. Нека да е ясно на всички - кризата няма да се реши с лозунги, билборди, пиар кампании, нито в Рио де Жанейро", коментира Иван Таков.



Той предупреди, че вариантите за справяне с кризата с боклука в София вече не са много. И добави, че проблемите ще се задълбочават.



"Трябва да бъдем честни с гражданите. Вместо да харчи техните пари, за да поставя билборди, Терзиев трябваше да излезе пред хората и ясно да заяви, че признава грешката и вината си. А след това да обещае, че ще намери начин да ги компенсира за неудобството, което им причини", каза той.



Председателят на БСП - София добави, че групата на социалистите в СОС ще настоява в план-сметката за чистота за следващата година да бъдат включени компенсации за гражданите от районите, които са били оставени без сметосъбиране.



"Справедливо е всички хора, които са си платили, а не са получили услуга, да бъдат компенсирани, обясни той в ефира на БНТ.



"Не е толкова сложно. Ако в продължение на 60 дни, например, не е имало почистване на територията на района, в който живеят, такса битови отпадъци за следващата година трябва да им бъде намалена пропорционално", добави Иван Таков.



Той отбеляза, че проблемът е изключително сериозен и не бива да бъдат допускани спекулации, а всички заедно в Столична община да намерят адекватно решение.



"Ние вече видяхме, че не можем да разчитаме нито на кмета, нито на администрацията му, затова разговарях с някои от кметовете на райони, в които предстои да се сблъскат с кризата с боклука. Най-напред това ще се случи в "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" - още в началото на декември. В момента обмисляме дори възможността за изграждане на капацитет за сметосъбиране в самите районни администрации. Поне временно да могат да поемат удара. Защото той е неминуем и това трябва да е ясно на всички. Още веднъж ще кажа - борбата с мафията не се води с лозунги и пиар кампании. Води се с пренасочване на обществения ресурс от частните фирми към общинските дружества и предприятия", каза той.



Председателят на БСП - София припомни, че социалистите в СОС са били най-критични през последните 15 години към предишното управление на Столична община именно по отношение на начина, по който се управлява общинската икономика.



"Много по-разумно е да укрепиш тази икономика, да направиш така, че да работи по-добре, отколкото постоянно да повтаряш мантрата, че държавата и общината са лош стопанин. Тази мантра я слушаме вече 35 години. И с нейна помощ всичко в държавата и общината беше концесионирано, приватизирано и продадено. Затова сега постоянно се лутаме от криза в криза и се чудим как да излезем от този омагьосан кръг", каза още Иван Таков.