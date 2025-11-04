Десетки тонове пилешко с незнаен произход, заловени в цехове в София

Десетки тонове пилешко месо без документи бяха заловени във вторник в София. До акцията се е стигнало след сигнал за данъчни измами, като в нея са участвали Софийска градска прокуратура (СГП), СДВР, НАП и Българска агенция за безопасност на храните.

"В единия от цеховете количеството месо е 26 тона, а в другия действията продължават към момента и точното количество се уточнява", заяви зам-градският прокурор на София Десислава Петрова и допълни, че са изискани от дружеството документите, които то не представя за момента.

Помещенията са запечатани и няма опасност до установяване на произхода на месото то да бъде разпространено търговската мрежа, увери заместник-градският прокурор. Някои от складовете са в кв. "Модерно предградие".

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов даде допълнителна информация по случая.

"Служителите на БАБХ установиха нередности при съхранението и транжираната обработка на месото, въз основа на което ще запечатат обекта до привеждането му в годност за извършване на този тип дейности", каза той.

Към настоящия момент се извършва проверка в известна столична борса, на територията на която са установени два огромни склада.

"Все още не можем да дадем точната бройка установени месни продукти в тях, но в единия са установени количества над 26 тона месо. Очакваме в близките дни чрез съдействието на съответните институции да получим налична документация, която към настоящия момент не ни беше предоставена, за да може в цялост да докладваме съответните документи в Градска прокуратура и наблюдаващия прокурор да прецени евентуални данни за извършено престъпление", заяви директорът на СДВР Любомир Николов и уточни, че към настоящия момент няма задържани лица, тъй като не е установено каква е ролята на собственика на фирмата и дали има вина в съответните престъпления, за които се извършва проверка.

Главен комисар Николов обясни, че от транжорната месото се разпространява под формата на месни колбаси и други изделия, но няма съответен контрагент, който може да посочи, явяващ се разпространител в търговската мрежа.