Управител на магазин: Вдигаме цените седмично, след Нова година става страшно

След Нова година ще стане страшно с цените на хранителните стоки – прекупвачите от сега се гласят да надуят колкото могат цифрите, те го правят и в момента. Това сподели управител на голям магазин пред Lupa.bg. Търговецът призна, че всяка сряда цените се вдигат и сменят етикетите на стоките.

Магазинерът буквално се присмя на твърденията, че очаквания размер на инфлацията, подаден официално – 3,6% при влизането в еврозоната, може да отговаря на реалната, при положение че куп стоки повишават цената си в пъти.

Всяка сряда сменяме цените, всяка сряда правим нови етикети, това е положението, заяви шефът на търговския обект.

„Цените у нас са страховити, вече и средният българин живее мизерно – купува само основни хранителни продукти, и то по възможност евтини, или пък обикаля за промоции”, отсъди човекът. „Нормално ли е да дадеш 20 лева за парче наденица, малка лютеница и хляб?!”, възмутен е търговецът. Според неговите прогнози и информация от снабдители, от януари българинът ще претърпи много сериозен финансов удар по джоба си и ще му стане двойно по-трудно да живее. „Естествено, че ще се вдигнат цените, държавата няма как да спре спекулантите. Въпреки пазарните механизми, няма как хората да не си купуват храна, така че и бойкот да има, това е за ден-два, нищо няма да излезе от това.”, сподели управителят.

Примерът му беше ясен – хлябът от 2,50 лева ще струва 2,50 евро, млякото от 2 лева ще струва 2 евро, почти всички стоки просто ще имат аналог лева-евро, и това ще се случи независимо от желанието и обещанията на властта, че цените няма да се качват”, сподели търговецът.

Той призна, че никой не се е справил с прекупвачите, въпреки обещанията как заради огромните надценки, паразитиращите по веригата ще бъдат санкционирани.

Всички държави са претърпели трус с финансите при смяната на валутата, така ще стане и тук – но докато Хърватия, например, се справи за няколко месеца с промените, на нас сигурно ще ни трябват 2 години, песимист е шефът на магазина.