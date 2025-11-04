  • Instagram
Властите в Гърция предупреждават за проливни дъждове и наводнения

Pixabay
Заради влошена метеорологична обстановка в съседна Гърция Гражданска защита издаде предупреждение за опасност от наводнения, предава БНР.

Централната и южната част на континентална Гърция, както и Цикладските острови и Крит ще бъдат силно засегнати от проливни дъждове в следващите 48 часа, предупреждават от Гражданска защита. Съветват се хората да бъдат изключително внимателни.

На островите в северната част на Егейско море вече започнаха проливни дъждове. Предупреждение за опасно време е издадено за Халкидики. Има опасност от наводнения в жилищата на приземните етажи и магазините. Много от жителите поставиха торби с пясък на приземните си етажи.

Съветите към животновъдите е да оттеглят стадата от водните басейни. Рибарските лодки както и малките яхти се приканват да не излизат в открито море.

Пътна полиция препоръчва да не се пътува в райони с екстремни метеорологични явления.

Засега прогнозите са, че проливните дъждове ще продължат и в четвъртък.


#Гърция

