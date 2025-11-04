Откриха удушен мъж във Варна, убиецът - с 15 криминални прояви
Във Варна е открито тялото на 42 годишен мъж,
Тежкото престъпление е извършено на 2 ноември в жилище във варненския квартал „Владиславово".
Първоначалните данни сочат, че става дума за убийство чрез задушаване.
„В резултат на проведените следствени действия, аутопсия, огледи и разпити е установено, че се касае за убийство", заяви окръжният прокурор на Варна Красимир Конов.
Според думите му, причината за настъпилата смърт е механична асфикция - задушаване, причинено по насилствен начин.
„Започнато е досъдебно производство, като на 3 ноември е установен и евентуално извършителят на престъплението. Това е 41-годишен мъж. Двамата са се познавали. Водещото към момента е, че всичко това е настъпило в резултат на скандал помежду им," посочи прокурор Конов.
По думите му са приобщени веществени доказателства, които са дали основание на наблюдаващия прокурор да привлече 41-годишния в качеството на обвиняем.
„Има предходна съдимост, като последната му присъда е от 2008 година, а наказанието е изтърпяно през 2011 г. В момента той е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в съда за мярка задържане под стража", поясни Конов.
Относно мотива за престъплението, прокурорът уточни, че той все още не е ясен.
„Касае се все пак за първоначални данни и повече подробности няма как да изнесем към момента, тъй като би било повече в сферата на догадките и предположенията," каза Конов.
Потвърдено е, че престъплението е извършено в апартамент в жилищен блок в квартал „Владиславово". Свидетели на инцидента няма, но разпитаните лица до момента подкрепят установеното в хода на разследването.
„Всичко е в първоначален етап на разследване и на извършване на оперативно-следствени действия. Това, което мога да кажа, е, че евентуалният извършител има 15 криминалистически регистрации. Говорим за престъпления, свързани с наркотични вещества, грабежи и кражби. Познат е на органите на реда," заяви директорът на ОД на МВР Варна, старши комисар Красен Торимацов.
Той посочи, че жертвата няма криминални регистрации.
„Не. Няма регистрации. Занимава се с бизнес, монтаж и демонтаж на климатични инсталации," уточни Торимацов.
Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура Варна. Предстои съдът да се произнесе по искането за постоянна мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.
