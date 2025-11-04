  • Instagram
Виктор Папазов: Всички държави, влезли в еврозоната, затъват. Качихме се на "Титаник", който потъва

ПП Възраждане - архив
"Еврото е стратегически избор дотолкова, доколкото това е отказ от национален суверенитет". Това заяви пред БНР икономистът Виктор Папазов, завършил "Харвард", създател на Българската фондова борса, един от създателите на Централния дeпозитар и бивш народен представител от "Възраждане":

"Това е първата крачка към окончателното загробване на България".

"Ние се качихме на "Титаник", след като вече се е сблъскал с айсберга, гълта вода и потъва", добави още в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" един от създателите на Централния дeпозитар:

"Няма нито една страна в Европейския съюз, която да е влязла в еврозоната и да не е затънала в дългове, да не е изпитала съкращаване на икономиката си и да има някакъв просперитет. Всички затъват".

"Летим към гръцки сценарий, но ще катастрофираме по-бързо", подчерта създателят на Българската фондова борса.

