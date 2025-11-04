Торбьорн Торнквист, "Гънвор": Руският петрол ще намери купувачи въпреки санкциите

Руският петрол ще продължи да си проправя път към пазара въпреки по-строгите санкции на САЩ, заяви един от най-големите световни търговци на петрол. Главният изпълнителен директор на "Гънвор" (Gunvor Group), Торбьорн Торнквист, заяви, че Москва постоянно е намирала начини да избягва санкциите в миналото и че все повече и повече барели, нарушаващи санкциите, ще намират купувачи с течение на времето. "В бъдеще ще видите, че все повече и повече санкциониран руски петрол, по един или друг начин, си проправя път към пазара. Винаги се случва по някакъв начин", посочи Торнквист в интервю за агенция Блумбърг.



Миналия месец САЩ наложиха ограничения на "Роснефт" и "Лукойл", двете най-големи руски петролни компании. Въпреки че цените на суровия петрол скочиха след обявяването на мерките, след това те върнаха голям част от първоначалните си печалби.

Някои индийски рафинерии заявиха, че засега се въздържат от покупки, въпреки че други изразиха намерение да продължат да купуват руски петрол, ако това е законно.



"Китай ще продължи да купува, някои индийски рафинерии вече продължиха да го купуват. Никой не може да каже със сигурност, но ще кажа, че ценовите реакции и последиците от това върху доставките ще бъдат сравнително ограничени", каза Торнквист.



Преди нахлуването в Украйна, "Гънвор" беше един от най-големите търговци на руски петрол и води преговори за закупуване на международните активи и търговското звено на втория по големина производител на петрол в Русия, посочва Блумбърг.



Източник: БНР