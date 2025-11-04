Литва приветства новия завод на Райнметал, втори проект в подготовка

Германската отбранителна компания Райнметал, заедно с литовски си партньори, започна строителството на голям завод за боеприпаси в северна Литва, като вече се водят преговори за втори потенциален проект в страната.

Дейвидас Матулионис, главен съветник по националната сигурност на президента Гитанас Науседа, заяви пред Žinių Radijas, че преговорите за още един проект на Райнметал продължават. „Сега говорим не само за тази инвестиция, но и за възможна втора, която може да стартира скоро. Има и други планове,“ обясни той. Матулионис посочи, че благоприятните инвестиционни условия в Литва и увеличеното европейско финансиране за отбранителния сектор създават нови възможности за привличане на международни производители на отбранителна техника.

Според него се водят разговори и с няколко американски и скандинавски компании от отбранителната индустрия за бъдещи проекти. Те биха могли да се осъществят, ако има достатъчна политическа ангажираност и финансови възможности от страна на правителството.

Церемонията по започване на строителството на първия завод на Райнметал в Литва се проведе близо до град Байсогала в окръг Радвилишкис. Новото съоръжение ще бъде изградено в близкото село Кемерай, на площ от 340 хектара, и се очаква да произвежда десетки хиляди артилерийски снаряди калибър 155 мм годишно. Матулионис го определи като „една от най-големите инвестиции в отбранителната индустрия в Европа.“

Проектът, оценяван между 260 и 300 милиона евро, е съвместно предприятие между Райнметал и две литовски държавни компании: Epso-G Invest, част от енергийния холдинг Epso-G, и Giraitės Ginkluotės Gamykla (Завод за въоръжения „Гирайте“). Строителството се планира да приключи до края на 2026 година.