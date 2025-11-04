Военните в Белгия получиха заповед да унищожават подозрителни дронове

Белгийските въоръжени сили получиха нареждане да свалят всеки неидентифициран дрон, прелитащ над военни бази, след поредица от инциденти с подозрителна активност на безпилотни летателни апарати в страната. Началникът на отбраната Фредерик Вансина потвърди, че директивата вече е в сила, като подчерта, че безпилотните летателни апарати ще бъдат унищожавани, ако представляват потенциална заплаха и това може да се направи безопасно, без риск от странични щети.

По време на церемония в Зеебрюге за пристигането на нов кораб за търсене на мини, Вансина обяви, че програмата за противодронова отбрана на Белгия се ускорява и че скоро ще бъде представен цялостен план пред правителството. В момента той призна, че ресурсите за противодронова защита – системи за откриване, технологии за смущения и противодронови пушки – са ограничени. Независимо от това, армията е получила инструкции да реагира решително на всякакви неоторизирани въздушни прониквания.

Решението следва поредица от наблюдения на дронове над белгийски военни съоръжения през последните дни. Няколко безпилотни апарата бяха засечени над база в южната част на страната, а други – близо до военновъздушната база Клайн-Брогел в източната част. Министърът на отбраната Тео Франкен заяви, че инцидентите изглеждат като разузнавателни операции и може да са използвани за локализиране на изтребители F-16 и събиране на информация за други стратегически важни обекти.

Франкен определи събитията като възможен шпионаж, без да посочва конкретен извършител, но призна, че последните инциденти с руски дронове и самолети над европейското въздушно пространство са предизвикали тревога. Подобни случаи са докладвани в Полша, балтийските държави, Румъния и няколко западноевропейски страни, включително Дания, Германия и Норвегия, което налага засилване на въздушната отбрана и противодроновите способности на континента.

На европейско ниво усилията за изграждане на „дронова стена“ по източния фланг се забавят поради разногласия между страните членки. НАТО от своя страна развива инициативата „Източен страж“, насочена към укрепване на наблюдението, комуникациите и реакцията по границите на съюзниците.

Някои страни членки призовават за по-твърда позиция срещу неоторизирани въздушни действия, включително сваляне на дронове и самолети, когато е необходимо. До момента Полша остава единствената страна, която е свалила няколко руски дрона по време на нарушение на въздушното й пространство в началото на септември, подчертавайки нарастващата загриженост в Европа за заплахата от неидентифицирани безпилотни системи.