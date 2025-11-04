Румъния купи 18 изтребителя F-16 за 1 евро

Румънското министерство на националната отбрана купи 18 изтребителя F-16 Fighting Falcon от Нидерландия на символичната цена от 1 евро.

Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну уточни, че машините ще бъдат използвани само за тренировки и обучение.

"Това е важна стъпка за развитието на европейския тренировъчен център за F-16 във Фетещ, който стана регионален център за обучение на пилоти от страните членки на НАТО и от партньорски държави. Осемнадесетте самолета ще бъдат използвани изключително за тренировка и обучение, като част от местата в програмата са запазени за обучението на украински пилоти. Придобиването стана на символична цена от 1 евро. Това е интелигентна инвестиция в обучение, в сътрудничество и в бъдещето", написа Мощяну във Фейсбук.

По думите му проектът отразява доверието на нидерландските партньори и признанието за професионализма на румънските военновъздушни сили.

"Румъния продължава да инвестира в отбрана, в здрави партньорства и в добре обучени хора. F-16 означава сигурност, сътрудничество и една стъпка по-близо до следващия етап: интегрирането на самолетите F-35 в румънските военновъздушни сили", заяви румънският министър на отбраната, цитиран от БТА.

Румъния избра друга стратегия за разлика от България. Тя предпочете първо да придобие изтребители F-16 втора ръка на по-ниска цена, след което да премине на F-35.

Със серия договори Румъния придоби от Португалия и Норвегия около 50 машини.

Как е в България?

България обаче купи за общо около 5 млрд. лева общо 16 изтребители F-16.

Oколо проектa има много сериозни предизвикателства и докато новите изтребители не бъдат усвоени, ВВС разчитат само на старите съветски машини MиГ 29, за да пазят въздушното ни пространство.

Според последната официална информация България има само двама готови пилота за F-16.

По двата договора със САЩ България ще обучи 32 пилоти. Процесът се движи бавно, като не всички изпратени от България пилоти минаха успешно обучението.

Румъния се превръща в регионален хъб за обучението на пилоти за F-16, но засега България се движи по договора със САЩ.

До края на годината у нас трябва да пристигнат всичките 8 F-16 по първия договор със САЩ, но усвояването на машините се бави, включително заради технически проблеми.