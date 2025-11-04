Руските сили отбелязаха нови напредъци както в Харкивска, така и в Донецка област, включително и в обсадения град Покровск, съобщава украинската военна анализаторска група DeepState. Анализаторите съобщават за руски придвижвания в района на Боривска Андрийовка в Харкивска област, както и около Карпивка и Козатске в Донецка област, както и в самия Покровск.

Украинското разузнаване потвърди, че специални операции продължават в Покровск, като елитни подразделения работят за предотвратяване на руски опити за контрол върху ключови логистични маршрути. По-рано главнокомандващият Олександър Сирский отрече твърденията, че Покровск или Мирноград са обкръжени, подчертавайки, че украинските сили, включително части от Специалните операции, Службата за сигурност на Украйна и Разузнаването, провеждат координирани мисии за изтласкване на руските части.

През последните дни руските войски засилиха натиска си в Покровск, използвайки малки диверсионни и разузнавателни групи, които се промъкват през украинските линии. Лошото време и ниската видимост ограничават активността на дроновете, създавайки по-благоприятни условия за придвижване на руските сили. Украинските войски продължават да страдат от недостиг на персонал и логистични трудности, които продължават месеци наред. Въпреки нарастващото напрежение, руските сили все още не са установили пълен контрол в Покровск, където украински единици, включително специални части, продължават да оперират. В близкия Мирноград, на около 5 км на изток, руските войски достигнаха околностите на града и се опитват да навлязат още по-дълбоко.

Възобновените сражения около Покровск следват месеци на променящи се бойни линии. След сравнително статична пролет руските сили започнаха мащабна офанзива между юли и август, пробивайки украинската защита източно от града и придвижвайки се към Добропиля и Мирноград. През този период Покровск се превърна в една от най-интензивните бойни зони в Донецкия сектор. Украйна отвърна с пренасочване на елитни части, които успяха да възстановят някои позиции, въпреки че Русия задържа ключови райони североизточно от града.

Към средата на септември руските войски укрепиха позиции северно от Гродивка, придвижвайки се на около 10 км югоизточно от Покровск. Допълнителни бронирани формирования бяха прехвърлени от Суми и Херсон за подсилване на фронта. Украинските части успяха да стабилизират южната линия близо до Миколаивка и започнаха атаки към Мирне, докато руските диверсионни групи оперираха от близките Звирове и Леонтовичи.

Към началото на октомври руските сили подновиха настъпленията си, насочвайки големи атаки към Добропиля и североизточния фланг на Покровск. На 12 октомври две механизирани руски групи атакуваха Володимиривка от юг и изток. Въпреки загуби от украински дронове, руската пехота навлезе в южната част на селото и започна прочиствателни операции. Районът остава оспорван. Следващи атаки от Полтавка принудиха украинските сили да се оттеглят до Шахове, на по-малко от километър на север.

Общият баланс в района на Покровск остава нестабилен. Украинските позиции югозападно и североизточно от града са под нарастващ натиск, а недостигът на персонал заплашва загубата на един от малкото останали достъпни маршрути към Покровск. Ситуацията в Мирноград е още по-критична, тъй като руските диверсионни части навлизат по-дълбоко в града от няколко посоки, което предполага, че допълнителни териториални загуби може да са неизбежни.